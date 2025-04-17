Папа Римский не будет возглавлять пасхальное богослужение в Ватикане: в каком состоянии 88-летний понтифик

В этом году Папа Римский не будет возглавлять пасхальное богослужение в Ватикане из-за проблем со здоровьем. По поручению Папы Франциска святую мессу в базилике Святого Петра возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре.

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Он проведет богослужение в субботу, а также утреннюю святую мессу в воскресенье на площади Архипресвитер. Об этом сообщает Vatican News.

По поручению Папы, который продолжает реабилитацию, кардинал Джованни Баттиста Ре будет возглавлять богослужение и читать проповеди. В частности, накануне было объявлено, что святую мессу мира в базилике Святого Петра в Великий четверг по поручению Папы возглавит кардинал Доменико Кальканьо. Литургию Страстей Господних в Великую Пятницу в базилике Святого Петра по поручению Папы возглавит кардинал Клаудио Гуджеротти.

Молитву Крестного пути в Римском Колизее возглавит кардинал Балдассаре Рейна, Викарий Папы для Римского диоцеза. Кроме того, в Великий четверг вечером мессу Господней Вечери в базилике Святого Петра возглавит кардинал Мауро Гамбетти, но это богослужение входит в программу богослужений базилики и не имеет папского статуса.

Напомним, Папа Римский Франциск медленно восстанавливает свое здоровье после нескольких недель госпитализации. После кислородной терапии понтифику придется заново научиться говорить. По словам кардинала Виктора Мануэля, после длительного использования высокопоточной кислородной терапии у Франциска возникли определенные трудности с речью.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск намерен оставаться на своей должности в ближайшие годы, несмотря на ухудшение состояния здоровья. В частности, он утвердил новый трехлетний процесс реформ в католической церкви.

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