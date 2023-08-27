Ожидается три тяжелых периода: когда ждать магнитных бурь в сентябре и как к ним подготовиться

В настоящее время зафиксирован повышенный пик солнечной активности, в результате чего количество солнечных вспышек увеличивается. Хотя далеко не все они направлены на Землю, тем не менее их количества достаточно, чтобы вызвать у многих людей мигрень и ощущение слабости на протяжении нескольких дней каждый месяц.

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OBOZREVATEL подготовил календарь магнитных бурь на сентябрь 2023 года. Когда Солнце перейдет в следующий цикл, ожидается, что его активность снизится, и, следовательно, уровень солнечных бурь также уменьшится.

А до того времени придется терпеть неприятные симптомы, а в прогнозируемые дни вспышек держать под рукой нужное лекарство.

Что такое магнитные бури

Геомагнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли. Планета окружена невидимой оболочкой, называемой магнитосферой, которая служит своеобразной защитой от солнечной радиации. Воздействие солнечного ветра оказывает влияние на магнитосферу, в нормальных условиях давление магнитной оболочки Земли и давление солнечного ветра сбалансированы.

В разные временные отрезки наблюдаются солнечные вспышки, которые увеличивают скорость солнечного ветра. Это приводит к реакции магнитной оболочки Земли, которая начинает сжиматься в районе планеты. Эти изменения в магнитном поле Земли, вызванные высокой солнечной активностью, получают название геомагнитных бурь.

Магнитные бури обычно вызываются термоядерными реакциями на Солнце, которые инициируются взаимодействием звезды с внешними объектами или при наличии противоположных магнитных полярностей.

В результате таких процессов образуется облако солнечной плазмы, известное как корональная масса. Это облако может перемещаться в межпланетном пространстве благодаря солнечному ветру и, таким образом, достигать Земли, где воздействует на магнитное поле и может вызвать геомагнитные бури.

Некоторые вспышки могут до нас не долетать, но есть и такие, которые все же попадают в магнитную сферу и провоцируют бури. Они могут быть разной интенсивности, от слабой до очень сильной.

Под влияние магнитных бурь в первую очередь попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у таких людей некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Даты магнитных бурь в сентябре 2023 года

В SWPC.NOAA сообщили, что в этом месяце человечество ждут четыре бури, несколько из них будут воздействовать на нас с мощной силой.

6 сентября — сильная магнитная буря. С 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря. С 26-28 сентября — очень сильная магнитная буря. 30 сентября — умеренная магнитная буря.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Научное сообщество до сих пор не имеет точных доказательств о том, как именно геомагнитные бури влияют на человека. Тем не менее, многие люди жалуются на ухудшение самочувствия во время таких бурь.

Если у вас есть повышенная чувствительность к геомагнитным бурям, вы можете также испытывать неприятные симптомы. Считается, что закаливание организма в целом может помочь справиться с этими воздействиями более эффективно.

Так, например, действенными будут регулярные занятия спортом, нахождение на свежем воздухе, употребление достаточного количества воды.

А также рекомендовано ограничить или полностью отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение августа ожидалось три магнитные бури, при чем одна из них будет мощной по силе. Это в свою очередь может вызвать определенные проблемы со здоровьем и настроением, особенно у метеочувствительных людей.