"Штормить" будет трижды за месяц: когда ждать магнитных бурь в августе и как к ним подготовиться

В течение августа ожидается три магнитные бури, при чем одна из них будет мощной по силе. Это в свою очередь может вызвать определенные проблемы со здоровьем и настроением, особенно у метеочувствительных людей.

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Однако даже к таким явлениям планетарного масштаба можно подготовиться. OBOZREVATEL решил напомнить украинцам, чем опасно такое явление, как геомагнитные бури и как снизить их негативное влияние.

Первая волна магнитных бурь ожидается в период с 3 по 4 августа. Сила геомагнитного шторма составит 4 балла. Однако более серьезный "шторм" прогнозируется 12 и 13 августа. В течение двух днем мощность геомагнитной бури достигнет 5 баллов. Третья магнитная буря в августе припадает на 20-21 числа с 5 и 4 баллами по силе соответственно.

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Когда на Земле бушует магнитная буря, также крайне важно проводить достаточное количество времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Если человек все же почувствовал какие-то изменения, можно принять контрастный душ. Однако такие процедуры следует принимать с учетом состояния своего здоровья.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, в соцсетях снова началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Конечно, никакого заявления на самом деле не существует, а статья носит исключенный кликбейтный характер.