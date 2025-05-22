Отошел к Небесному легиону: во время прохождения военной службы погиб гранатометчик-морпех Роман Винник. Фото

Украинский защитник из Львовщины, 23-летний Роман Винник погиб в автомобильной аварии в Полтавской области. Это произошло 19 мая, вблизи села Запселье Полтавской области.

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Печальную весть принес Шептицкий городской совет. Как отметили в горсовете, воин погиб во время прохождения военной службы.

Роман Винник – матрос, гранатометчик отделения морской пехоты воинской части А4765. Воин попал в ДТП 19 мая, недалеко от села Запселье в Омельницкой сельской громаде Кременчугского района.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой утраты и склоняем голову в скорби. Наш долг помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою", – отметили в горсовете.

OBOZ.UA присоединяется к скорби по еще одному погибшему защитнику Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Обухова Киевской области Сергей Савченко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 19 мая.

В боях на Покровском направлении фронта погиб воин Виталий Волохов из Кривого Рога. В мирной жизни он работал электромонтером теплоэлектроцентрали.

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