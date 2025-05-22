Вернулся на щите: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Савченко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Обухова Киевской области Сергей Савченко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 19 мая.

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Об этом сообщило местное СМИ. Вечная память и слава Герою!

"Обуховская громада снова в трауре. На щите вернулся на родную землю водитель-электрик артиллерийского взвода 8-й артиллерийской батареи 3-го артиллерийского дивизиона 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича – Савченко Сергей Викторович, 1972 года рождения", – говорится в сообщении.

Герой погиб 19 мая 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Бересток Краматорского района Донецкой области от удара вражеского FPV-дрона.

Похоронят мужественного защитника Украины в Обухове 22 мая на городском кладбище "Полек".

Напомним, в Киеве в Главном военном клиническом госпитале от полученного на фронте ранения умер военный из села Германовка Киевской области Валерий Самура. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 15 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, на Луганском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Харченко. Жизнь украинского воина оборвалась 25 апреля.

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