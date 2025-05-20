'Был очень ответственным': в боях на Покровском направлении погиб электромонтер из Кривого Рога. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне с Россией. В Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога Виталий Волохов.

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Об этом сообщают промышленная компания"АрселлорМиттал Кривой Рог", в которой работал мужчина и Telegram-канал "Первый Городской. Кривой Рог". Свой последний бой мужественный защитник принял 19 марта 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи н.п. Водяное Покровского района.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" Виталий Волохов работал электромонтером теплоэлектроцентрали. По словам старшего мастера производственного участка ТЭЦ-1, Александра Ребренцова, мужчина был мастером своего дела.

"Это был умелый специалист. Он обслуживал электрооборудование ТЭЦ-3, где мы тогда вместе работали. За ним были закреплены мощные генераторы 63 МВт, электрооборудование от 12 В до 154 кВ, главное распределительное устройство, которое называют энергетическим сердцем комплекса ДП-9 и многое другое. Виталий работал быстро и качественно. Он был очень ответственным, а также спокойным и уравновешенным, что чрезвычайно важно для электромонтера, который постоянно выполняет работы повышенной опасности", – подчеркнул он.

Виталий Волохов был очень ответственным в отношении собственной безопасности и безопасности коллег. В коллективе он пользовался уважением.

С началом войны криворожанин не смог стоять в стороне и стал на защиту Украины, оставив родной дом ради его безопасности. К сожалению, 19 марта в Донецкой области вражеская атака унесла жизнь защитника.

Напомним, на фронте погиб защитник с Полтавщины. Виталий Гужва, стрелок-помощник гранатометчика 3-го механизированного отделения. Мужчина защищал Украину в рядах 2-го механизированного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине ушел из жизни водитель минометного взвода, военный из Боярки Киевской области Марк Сухов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 апреля.

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