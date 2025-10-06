Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб защитник из Львовской области. Фото

Львовщина потеряла еще одного Героя: в Донецкой области погиб защитник Владимир Сороколит. Жизнь воина оборвалась 27 сентября, когда он выполнял боевое задание в Краматорском районе.

Трагическую весть сообщил городской голова Жовквы Олег Вольский. В Жовковской громаде с Героем прощаются в понедельник, 6 октября, в этот день объявлен траур.

Что известно о Герое

Известие о гибели воина пришло в Жовковскую громаду в воскресенье, 5 октября.

"Дорогая Жовковская громада, к сожалению, имеем очередную трагическую потерю на фронте. 27 сентября в Краматорском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб наш Защитник Владимир Сороколит. Житель села Новая Скварява. Ему было 40 лет", – рассказал городской голова Жовквы.

Чиновник добавил, что прощание с воином состоится в понедельник, 6 октября – в 13:00 на центральной площади города.

Далее же кортеж отправится в Новую Скваряву, где тело защитника предадут земле.

"Приносим искренние соболезнования для родителей, сестры, побратимов, друзей и всех, кто знал Владимира. Вечная память и почет новейшему Герою Украины. 6 октября объявляем Днем траура в Жовковской громаде ", – добавил Вольский.

Как писал OBOZ.UA, на войне погиб запорожский майор полиции. Алексей Загребельный более года назад добровольно присоединился к батальону особого назначения и отправился на фронт. Последний свой бой он принял 3 октября.

Дома Алексея ждал 13-летний сын.

