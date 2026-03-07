Воевал на самых горячих направлениях фронта: на Полтавщине попрощались с Героем, погибшим на Харьковщине. Фото

Защищая Украину, погиб младший сержант Андрей Папий с Полтавщины. Последний свой бой воин-спецназовец принял на Харьковщине 24 февраля.

Видео дня

6 марта с Героем попрощались на малой родине, без отца осталась дочь. О потере рассказали в Хорольской городской территориальной громаде.

Что известно о Герое

Родился Андрей Александрович Папий в селе Ялосовецкое Лубенского района Полтавской области 10 ноября 1992 года.

Учился в Полтавском базовом медицинском профессиональном колледже.

"Его профессиональное призвание – спасать, поддерживать, восстанавливать впоследствии проявилось и в гражданской жизни. После срочной военной службы он работал техником протезистом-ортезистом, помогая людям снова становиться на ноги, в прямом и переносном смысле. Это была работа не просто специалиста, а человека большого милосердного сердца", – говорят в общине.

На защиту Украины Андрей стал с 14 апреля 2023 года. Сначала младший сержант Папий попал в 140-й отдельный центр специальных операций – подразделения Сил специальных операций ВСУ, впоследствии – продолжил службу по контракту в 3 отдельной штурмовой бригаде.

"Выбрав путь Воина элитного формирования и подписав контракт, он сознательно принял на себя высокую ответственность и сложные боевые задачи... Андрей воевал на самых горячих направлениях фронта, оставаясь верным военной присяге, военному братству и своему народу. Его стойкость, отвага и несокрушимость стали образцовым примером настоящего служения Украине и мужской чести", – говорят в Хорольской громаде.

Земляки говорят: Андрей "был не только Воином, но и человеком необычайной силы духа".

"Увлекался велоспортом, боксом, смешанными боевыми искусствами ММА, плаванием, бегом, быстрой ходьбой. Принимал участие в марафонских забегах различных уровней, получая многочисленные награды, грамоты и медали. Спорт для него был школой характера – выносливости, самодисциплины, воли к победе", – отметили в громаде.

Свой последний бой Андрей Папий принял на Харьковщине в день четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения РФ.

"24 февраля 2026 года на Харьковщине его жизнь оборвалась в бою за свободу и независимость Украины. В тот день он до конца выполнил свой долг – как Воин, как патриот, как сын своей Родины. Хорольщина встречает своего сына "на щите", с болью и благодарностью. Разделяем невыразимую боль утраты с самыми дорогими для него людьми – теми, для кого Андрей был любящим сыном, заботливым отцом, надежным братом и другом... Сильный, решительный, внутренне собранный и несокрушимый – таким его знали побратимы и друзья. С детства воспитывал в себе выдержку, не останавливался на достигнутом, постоянно совершенствовал физическую форму и закалял дух. В то же время имел добрый нрав, искреннее сердце и всегда был готов подставить плечо тем, кто нуждался в поддержке", – подчеркнули в громаде.

Простились с Андреем Папием 6 марта. Сначала в тот день состоялась общегородская церемония прощания в Хороле. Затем воина похоронили на кладбище в его родном селе.

День прощания с Героем в громаде объявили днем траура.

"Земной путь Андрея был коротким, но полным света, чести и достоинства. Хорольская громада и Украина потеряла мужественного сына, Воина нового поколения, который выбрал дорогу служения еще тогда, когда мог жить тихой мирной жизнью", – подчеркнули в громаде.

У воина, которому навсегда останется 33 года, остались дочь, мать, сестра.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на фронте погиб военный с Киевщины Александр Жужа. Защитнику навсегда останется 40 лет.

Также стало известно, что в боях за Украину погиб 25-летний защитник из Тернопольщины. Жизнь Александра Трушика оборвалась 24 февраля

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!