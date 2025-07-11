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Отбивные будут хрустящими и сочными: рецепт самого удачного тройного кляра

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт отбивных

Домашние отбивные можно готовить их любого мяса, а также из печени, тюльки, и даже грибов. Для того, чтобы отбивные были хрустящими снаружи и сочными внутри, нужно сделать удачный кляр. 

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В чем панировать отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и хрустящих отбивных в панировочных сухарях. 

Рецепт отбивных

Ингредиенты: 

  • филе
  • соль, перец
  • мука
  • 2 яйца
  • панировочные сухари
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Отбейте хорошо мясо, посолите, поперчите.

Филе для отбивных

2. Далее обваляйте в муке, после в яичный кляр и сразу в панировочные сухари. 

Кляр для мяса

3. Обжарьте до золотистости.

Готовые отбивные

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