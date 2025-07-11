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Отбивные будут хрустящими и сочными: рецепт самого удачного тройного кляра
Домашние отбивные можно готовить их любого мяса, а также из печени, тюльки, и даже грибов. Для того, чтобы отбивные были хрустящими снаружи и сочными внутри, нужно сделать удачный кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и хрустящих отбивных в панировочных сухарях.
Ингредиенты:
- филе
- соль, перец
- мука
- 2 яйца
- панировочные сухари
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Отбейте хорошо мясо, посолите, поперчите.
2. Далее обваляйте в муке, после в яичный кляр и сразу в панировочные сухари.
3. Обжарьте до золотистости.
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