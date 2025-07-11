Отбивные будут хрустящими и сочными: рецепт самого удачного тройного кляра

Домашние отбивные можно готовить их любого мяса, а также из печени, тюльки, и даже грибов. Для того, чтобы отбивные были хрустящими снаружи и сочными внутри, нужно сделать удачный кляр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и хрустящих отбивных в панировочных сухарях.

Ингредиенты:

филе

соль, перец

мука

2 яйца

панировочные сухари

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Отбейте хорошо мясо, посолите, поперчите.

2. Далее обваляйте в муке, после в яичный кляр и сразу в панировочные сухари.

3. Обжарьте до золотистости.

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