От Иловайска до наших дней: Национальный военно-исторический музей приступил к созданию цифрового архива

Накануне 29 августа – Дня памяти защитников Украины – Национальный военно-исторический музей Украины совместно с общественной организацией "Украинский центр развития музейного дела" при поддержке Украинского культурного фонда объявляют о запуске проекта "Цифровая музеефикация современного военного наследия". Результатом инициативы станет создание качественного электронного архива из 500 уникальных музейных экспонатов, связанных с событиями Войны за независимость (с 2014 года по настоящее время), а также комплексного мультимедийного аудиогида.

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Экспозиция 3-го этажа Национального военно-исторического музея Украины посвящена событиям 2014 года и Иловайской трагедии. Сотрудники музея принимали непосредственное участие в идентификации павших Героев и внесли весомый вклад в то, чтобы 29 августа стало официальной памятной датой на государственном уровне. В экспозиции представлены свидетельства и личные вещи защитников, а также зафиксированные учеными интервью с непосредственными участниками тех событий.

Как ведущее учреждение в сфере сохранения военного наследия Украины, Национальный военно-исторический музей охватывает историю украинской армии с древнейших времен – скифо-сарматского и античного периодов – до эпохи казачества, УНР и Второй освободительной борьбы (1938–1945). Особый акцент музей делает на новейшей истории Вооружённых Сил Украины и современной Войне за Независимость (2014–2026). Музейная коллекция включает в себя форму, снаряжение, флаги, награды, карты, документы и личные вещи военнослужащих. При этом экспонаты современной войны сотрудники музея продолжают собирать непосредственно в ходе нынешних событий.

О проекте "Цифровая музеификация современного военного наследия: фото, 3D и аудиогид Национального военно-исторического музея Украины".

В условиях войны музейные коллекции особенно уязвимы к повреждениям или утрате, поэтому одна из главных задач проекта – создать интерактивную среду современного военного наследия, которая будет сохраняться независимо от состояния оригиналов. Профессиональная фиксация с применением 3D-сканирования и детальной съемки позволяет сохранить внешний вид, форму, детали и исторический контекст каждого артефакта. Оцифровка осуществляется с использованием международных стандартов preservation imaging (FADGI, Metamorfoze и др.) и работы с данными (ISO 21127, SKOS, IIIF). Все созданные материалы о 500 музейных экспонатах, связанных с Войной за независимость, будут заархивированы и включены в электронный реестр Музейного фонда Украины.

На основе этих сохраненных данных создается мультимедийный аудиогид на украинском и английском языках. Это не просто стандартная аудиоэкскурсия – это 35 видеосюжетов с качественными фотографиями и 3D-моделями артефактов, с которыми можно ознакомиться по QR-коду как непосредственно в залах музея, так и онлайн из любого уголка мира.

Главная цель проекта – не заменить оригинальные экспонаты в витринах, а расширить музейное пространство и сохранить живую память о современной борьбе Украины для будущих поколений.

Влад Пиоро, руководитель проекта, председатель ОО "УЦРМС":"В современном мире цифровые технологии и новые форматы взаимодействия с культурным контентом уже стали неотъемлемой частью жизни, и именно этого ожидает современный посетитель, особенно в музейной среде. Для нас важно не только сохранять музейные экспонаты, но и использовать современные цифровые инструменты для качественного представления коллекции украинской и международной аудитории. Поэтому профессиональная цифровая фиксация музейных экспонатов сегодня – это способ сохранить информацию о них и исторический контекст даже в случае потери или повреждения оригинала. В рамках реализации проекта мы хотим, чтобы эти свидетельства Войны за независимость Украины были доступны не только посетителям музея сегодня, но и исследователям, и обществу через десятки лет".

Александр Алфёров, председатель Украинского института национальной памяти: "Иловайск – это важная веха в современной Украине. Символично, что окружение наших войск под этим городом российские войска Путина начали в ночь с 23 на 24 августа – накануне Дня Независимости Украины. Этим он хотел поставить под сомнение нашу независимость, опозорить Вооруженные Силы Украины и добровольческие батальоны, заставив их сложить оружие. Но получилось наоборот: Иловайск подарил нам немало примеров героизма, мужества, стойкости, а также – коварства российских обещаний. Именно в память о погибших под Иловайском 29 августа стало официальным Днём памяти защитников Украины. Прошло 12 лет с тех пор, и, несмотря на столь короткий срок, сохранилось не так много памятных предметов, связанных с Иловайском. И в этом контексте коллекция Национального военно-исторического музея Украины, в которой собраны предметы с полей сражений под Иловайском, вещи героев и погибших, фото- и видеоматериалы, свидетельства очевидцев и памятные знаки, является уникальным достоянием национального значения".

Юрий Кошель, директор музея:"Музей – это не просто совокупность предметов, а источник памяти для будущих поколений. В условиях войны с таким беспринципным врагом мы не можем быть уверены, что физический предмет сохранится навсегда. Для Национального военно-исторического музея Украины оцифровка в соответствии с международными стандартами – это важный шаг к современной профессиональной работе с культурным наследием. Особенно символично, что первыми в цифровом формате будут представлены экспонаты, связанные с боями под Иловайском, – материальные свидетельства событий, память о которых мы должны сохранить для будущих поколений".

Ярослав Тынченко, военный историк, заместитель директора музея по научной работе:"Экспонаты непосредственно с мест боевых действий мы начали собирать 2 сентября 2014 года. Для нас было честью участвовать в рамках Музейного фонда Украины в организации и реализации гуманитарного проекта ВСУ "Миссия Эвакуация-200", в ходе которого гражданские поисковики собирали тела погибших украинских воинов на временно оккупированных территориях. Это были: Савур-Могила, Иловайск, Дебальцево и другие более или менее известные населенные пункты, которые украинским войскам пришлось временно покинуть. Вместе с телами Героев поисковики вывозили и вещи, которые находили рядом с ними. Именно они легли в основу экспозиции НВИМУ, посвященной вооруженной борьбе с российской агрессией на Востоке Украины в 2014–2015 годах".

Завершение работ и итоговый отчет по проекту ожидаются в начале октября. Материалы будут полностью доступны для ознакомления непосредственно в музее и в онлайн-формате из любой точки мира.

Медиапартнеры проекта: АрмияInform, Армия FM, Армия TV, Фокус, Деловая столица, Обоз.юа, Speka.media, Вечерний Киев.

Следить за ходом работ и анонсами можно на официальном сайте музея nvimu.com.ua и на его страницах в социальных сетях:

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Справочная информация:

Национальный военно-исторический музей Украины расположен по адресу: г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 30/1.

График работы для посетителей:

Вт.–Сб. 10.00–18.00

Вс. 10.00–17.00