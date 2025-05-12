Омлет фритата: рецепт полезного и вкусного блюда из яиц для завтрака и перекуса
Омлет – лучшее блюдо для полезного, сытного и вкусного завтрака. Будет очень вкусно, если добавить в основу сыр, овощи и лучше готовить омлет не на плите, а в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета фритата, с двумя видами сыра и овощами.
Ингредиенты:
- Бекон – 120 г
- Перец сладкий – 1 шт.
- Зеленый лук – 4-5 шт.
- Спаржевая фасоль – 100 г
- Яйца – 7 шт.
- Пармезан – 100 г
- Моцарелла мягкая – 1 шт.
- Соль, перец
- Базилик свежий – 2-3 веточки
Важно: используйте сковородку, которая подходит для использования в духовке.
Способ приготовления:
1. Нарезать бекон на небольшие кусочки и обжарить. Добавить порезанный сладкий перец на полоски. Жарить 5 мин. Добавить спаржевую фасоль, зеленый лук и базилик и жарить еще 2 минуты.
2. Взбить яйца, добавить соль, перец и натертый пармезан.
3. Вылить яйца к овощам. Нарезать моцареллу слайсами и разложить сверху.
Посыпать пармезаном и поставить в духовку на 15 минут при температуре 180°С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: