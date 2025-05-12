Омлет фритата: рецепт полезного и вкусного блюда из яиц для завтрака и перекуса

Омлет – лучшее блюдо для полезного, сытного и вкусного завтрака. Будет очень вкусно, если добавить в основу сыр, овощи и лучше готовить омлет не на плите, а в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета фритата, с двумя видами сыра и овощами.

Ингредиенты:

Бекон – 120 г

Перец сладкий – 1 шт.

Зеленый лук – 4-5 шт.

Спаржевая фасоль – 100 г

Яйца – 7 шт.

Пармезан – 100 г

Моцарелла мягкая – 1 шт.

Соль, перец

Базилик свежий – 2-3 веточки

Важно: используйте сковородку, которая подходит для использования в духовке.

Способ приготовления:

1. Нарезать бекон на небольшие кусочки и обжарить. Добавить порезанный сладкий перец на полоски. Жарить 5 мин. Добавить спаржевую фасоль, зеленый лук и базилик и жарить еще 2 минуты.

2. Взбить яйца, добавить соль, перец и натертый пармезан.

3. Вылить яйца к овощам. Нарезать моцареллу слайсами и разложить сверху.

Посыпать пармезаном и поставить в духовку на 15 минут при температуре 180°С.

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