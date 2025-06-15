"Окріп" или "кип'яток": как правильно на украинском
Воду температурой 100 градусов, которая бурлит пузырьками, на украинском языке называют "окріп". Но процесс нагревания воды до такого состояния при этом называется "кип'ятінням", а нагревательное устройство – "кип'ятильником". Так, может, и слово "кип'яток" тоже можно употреблять?
Разобраться в этом вопросе решил OBOZ.UA. Мы изучили различные украинские словари и пришли к выводу, что оба слова в украинском языке одинаково допустимы. Ни одно из них не является русизмом.
Они являются полными синонимами и означают одно и то же – именно ту, описанную ранее воду температурой 100 градусов или около того. Впрочем, не только их можно использовать в этом значении. Также словари подают варианты:
- кипень;
- кип’яч / кип’ячка;
- вар.
Оба слова можно встретить и в украинских фразеологизмах. Вот несколько примеров:
- крутитися, як муха в кип’ятку – быть в затруднительном положении, быть озабоченным, действовать хаотично и безуспешно;
- як в окропі кипить – дело делается живо, быстро, результативно;
- купаний в окропі – человек вспыльчивого нрава, несдержанный;
- як кип'ятком обдало – кто-то вдруг почувствовал прилив сильных эмоций;
- як окропом на когось линули – человек вскрикнул от чего-то или сильно покраснел от увиденного или услышанного;
- хто опарився на окропі, той і на холодну воду студить – пословица, описывающая чрезмерно осторожного человека.
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