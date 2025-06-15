'Окріп' или 'кип'яток': как правильно на украинском

Воду температурой 100 градусов, которая бурлит пузырьками, на украинском языке называют "окріп". Но процесс нагревания воды до такого состояния при этом называется "кип'ятінням", а нагревательное устройство – "кип'ятильником". Так, может, и слово "кип'яток" тоже можно употреблять?

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Разобраться в этом вопросе решил OBOZ.UA. Мы изучили различные украинские словари и пришли к выводу, что оба слова в украинском языке одинаково допустимы. Ни одно из них не является русизмом.

Они являются полными синонимами и означают одно и то же – именно ту, описанную ранее воду температурой 100 градусов или около того. Впрочем, не только их можно использовать в этом значении. Также словари подают варианты:

кипень;

кип’яч / кип’ячка;

вар.

Оба слова можно встретить и в украинских фразеологизмах. Вот несколько примеров:

крутитися, як муха в кип’ятку – быть в затруднительном положении, быть озабоченным, действовать хаотично и безуспешно;

– быть в затруднительном положении, быть озабоченным, действовать хаотично и безуспешно; як в окропі кипить – дело делается живо, быстро, результативно;

купаний в окропі – человек вспыльчивого нрава, несдержанный;

– человек вспыльчивого нрава, несдержанный; як кип'ятком обдало – кто-то вдруг почувствовал прилив сильных эмоций;

– кто-то вдруг почувствовал прилив сильных эмоций; як окропом на когось линули – человек вскрикнул от чего-то или сильно покраснел от увиденного или услышанного;

– человек вскрикнул от чего-то или сильно покраснел от увиденного или услышанного; хто опарився на окропі, той і на холодну воду студить – пословица, описывающая чрезмерно осторожного человека.

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