Один день не дожил до своего 25-летия: на Харьковщине погиб минометчик с Волыни. Фото

Лилия Рагуцкая
Новости. Общество
2 минуты
2,0 т.
В бою за Украину погиб воин с Волыни Николай Курышка. Он стал на защиту родной земли еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Последний бой Николай принял на Харьковщине 16 декабря, лишь день не дожив до своего 25-летия. О потере сообщили в Дубовской громаде.

Что известно о Герое

О том, что домой на щите вернулся еще один защитник из Дубовской громады, официально там сообщили накануне, 20 декабря.

"Беда не приходит одна, печальные и скорбные новости снова всколыхнули всю нашу громаду... 16 декабря 2025 года, возле села Андреевка Изюмского района Харьковской области, преданный военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, в бою за Украину ее свободу и независимость погиб наш земляк, житель села Буцынь, оператор отделения минометных беспилотных наземных систем взвода беспилотных наземных систем огневой поддержки роты беспилотных наземных систем воинской части А4638 старший солдат – Николай Анатольевич Курышка", – говорится в сообщении на Facebook-странице громады.

Молодой воин стал на защиту родной земли еще в 2022-м. В Вечность он ушел 24-летним.

"Наш Герой мужественно защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения и лишь один день Николай не дожил до своего 25-летия", – подчеркнули в Дубовской громаде.

20 декабря тело Николая Курышки привезли в Ковель – в храмовый комплекс Почаевской иконы Божьей Матери.

Прощание с Героем состоится в воскресенье, 21 декабря.

В 13:00 начнется заупокойное богослужение в храмовом комплексе Почаевской иконы Божией Матери.

После Николая Курышку похоронят на Аллее Героев городского кладбища Ковеля.

