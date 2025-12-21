Один день не дожил до своего 25-летия: на Харьковщине погиб минометчик с Волыни. Фото

В бою за Украину погиб воин с Волыни Николай Курышка. Он стал на защиту родной земли еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Последний бой Николай принял на Харьковщине 16 декабря, лишь день не дожив до своего 25-летия. О потере сообщили в Дубовской громаде.

Что известно о Герое

О том, что домой на щите вернулся еще один защитник из Дубовской громады, официально там сообщили накануне, 20 декабря.

"Беда не приходит одна, печальные и скорбные новости снова всколыхнули всю нашу громаду... 16 декабря 2025 года, возле села Андреевка Изюмского района Харьковской области, преданный военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, в бою за Украину ее свободу и независимость погиб наш земляк, житель села Буцынь, оператор отделения минометных беспилотных наземных систем взвода беспилотных наземных систем огневой поддержки роты беспилотных наземных систем воинской части А4638 старший солдат – Николай Анатольевич Курышка", – говорится в сообщении на Facebook-странице громады.

Молодой воин стал на защиту родной земли еще в 2022-м. В Вечность он ушел 24-летним.

"Наш Герой мужественно защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения и лишь один день Николай не дожил до своего 25-летия", – подчеркнули в Дубовской громаде.

20 декабря тело Николая Курышки привезли в Ковель – в храмовый комплекс Почаевской иконы Божьей Матери.

Прощание с Героем состоится в воскресенье, 21 декабря.

В 13:00 начнется заупокойное богослужение в храмовом комплексе Почаевской иконы Божией Матери.

После Николая Курышку похоронят на Аллее Героев городского кладбища Ковеля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Луцюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 декабря на Сумщине.

Также стало известно, что на Харьковщине попрощались с сапером, который погиб в Донецкой области. Владислав Шумов принял последний бой 11 декабря 2025 года на Краматорском направлении. Те, кто знал воина, говорят: он был человеком чести.

