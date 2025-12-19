УкраїнськаУКР
"Был человеком чести": на Харьковщине попрощались с сапером, который погиб в Донецкой области. Фото

Катя Поплюйко
Новости. Общество
4 минуты
1,3 т.
На фронте оборвалась жизнь молодого защитника Владислава Шумова. Воин погиб 11 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи Краматорска Донецкой области.

Печальную весть сообщили в Златопольском городском совете Харьковской области. В последний путь военного провели 18 декабря.

"Трагическая весть с фронта снова принесла боль и грусть в нашу общую семью. В боях за свободу и независимость Украины погиб наш земляк, отважный воин, который посвятил свою жизнь защите родной земли – солдат Владислав Игоревич Шумов", – говорится в сообщении.

Что известно о молодом бойце

Герой родился 2 января 1997 года. Учился в школе №2, где его помнят как искреннего друга и надежного человека.

"Владислав был человеком чести и чрезвычайной смелости. Его путь воина начался еще в 2016 году..." – указано в посте.

В течение почти 10 лет защитник мужественно защищал страну и прошел самые горячие точки как участник боевых действий. Герой служил в должности оператора-сапера инженерно-саперного отделения воинской части А4749.

11 декабря 2025 года вблизи населенного пункта Стародубовка Краматорского района во время выполнения боевого задания Владислав погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получив смертельные ранения.

18 декабря Златопольская громада попрощалась с защитником.

"В Храме Иконы Казанской Божьей Матери состоялось прощание с нашим земляком – солдатом Владиславом Игоревичем Шумовым, который отдал жизнь за Украину", – говорится в сообщении.

В горсовете выразили искренние соболезнования семье, близким и побратимам погибшего и отметили, что память о Владиславе Шумове навсегда останется в сердцах земляков.

Напомним, на фронте оборвалась жизнь защитника с Закарпатья Николая Кияна. Он погиб на Курщине во время выполнения боевого задания. С началом полномасштабного вторжения страны-агрессора в 2022 году военный добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 15 ноября во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Петр Канарский. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

