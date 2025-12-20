Снова болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Луцюк. Фото
Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Боярки Киевской области Виталий Луцюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 декабря на Сумщине.
Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 13 декабря 2025 года вблизи села Степное Сумской области во время выполнения боевого задания погиб снайпер (2 категории) разведывательной роты 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Виталий Луцюк", -– говорится в сообщении.
Герой родился 2 октября 1995 года в селе Будище Черниговской области. Высшее образование получил в Киевском международном университете.
Работал барменом в Боярке. Активно занимался волейболом, играл в ВК "Боярские барсы". Неоднократный чемпион Киево-Святошинского района, призер Чемпионата Украины. Стал на защиту Украины 25 июня 2025 года.
"В скорби остались родители и брат. Память о Герое Виталия Луцюка вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время несения службы погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Радислав Богдан. Сердце украинского воина остановилось 15 декабря.