Очистят ваш дом: какие комнатные растения поглощают токсины

Каких только фильтров для дома сейчас не найдешь в магазинах техники. Стоит все это немалых денег и порой является достаточно сложным в обслуживании. Тогда как обеспечить чистоту воздуха в доме можно значительно проще – с помощью комнатных растений.

О том, на какие именно виды нужно обратить внимание, если вы хотите иметь всегда свежий воздух в доме, издание Express расспросило профессиональных садоводов. И они назвали лучшие растения, которые станут не только живым фильтром и эффективным регулятором влажности в помещении, но и настоящим украшением вашего дома.

Спатифиллум

В народе этот простой в уходе цветущий куст называют женским счастьем, хотя немалые преимущества от наличия спатифиллума в доме получают все члены семьи. Растение является одним из самых эффективных очистителей воздуха, ведь оно нейтрализует опасные токсины, такие как формальдегид, бензол и угарный газ. При этом спатифиллум хорошо растет даже в помещениях с невысоким уровнем освещения.

Орхидеи

Орхидеи – не просто роскошные комнатные цветы, это еще и отличный выбор для улучшения качества воздуха, поскольку они способны поглощать вредные химические вещества, такие как ксилол, толуол и формальдегид, которые могут быть в воздухе. Они также эффективно выделяют кислород ночью, что делает их отличным вариантом для украшения спальни. Несмотря на распространенный миф, эти растения довольно неприхотливы в уходе, поскольку требуют полива только раз в семь-десять дней.

Лаванда

Это растение известно своим выраженным ароматом, который обладает успокаивающими свойствами – помогает снять стресс. А еще лаванда может улучшать качество воздуха, что делает ее одним из лучших очистителей. Цветок можно выращивать не только в открытом грунте, но и в горшках. Так вы получите не только эффективный фильтр для дома, но и натуральную замену освежителям воздуха.

Жасмин

По словам экспертов, цветы жасмина излучают сладкий аромат и могут улучшать качество сна и снижать стресс, способствуя расслаблению. Кроме того, это растение также является отличным источником кислорода. А еще оно поглощает формальдегид, бензол, трихлорэтилен и ксилол. Отдельные виды жасмина тоже можно выращивать в горшке в закрытых помещениях.

