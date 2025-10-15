Выживут в любом доме: названы самые неприхотливые комнатные растения

Живые растения в доме всегда добавляют уюта и делают интерьер визуально дороже. Но ухаживать за ними любят не все. Впрочем, даже плохие садоводы могут завести у себя дома настоящую красоту.

Главный секрет – это правильный подбор комнатных растений. Издание Real Simple собрало пятерку видов, которые практически не требуют усилий с вашей стороны и при этом выглядят роскошно.

Сансевиерия цилиндрическая

Этот африканский суккулент хорошо себя чувствует и выглядит, даже если поливать его совсем редко. Просто посадите его в подходящую хорошо дренированную почву, в которой корни растения смогут свободно дышать и не будут страдать от застоя воды. Поливать сансевиерию цилиндрическую нужно лишь примерно каждые две недели летом и ежемесячно зимой. Поставьте ее в хорошо освещенное окно и следите, чтобы растение не замерзло.

Замиокулькас

Все, что ему нужно, замиокулькас хранит в корневых клубнях. Там он имеет и запас воды, и достаточно питательных веществ. Поэтому, если вы будете забывать его поливать, он позаботится о себе сам. Более того, этот цветок не нуждается в ярком свете, поэтому будет чувствовать себя хорошо даже в темной квартире или в глубине помещения.

Пеперомия туполистная

Это растение часто выращивают на рабочем столе – оно добавляет ему уюта. Обычно переромия может выдерживать низкое освещение в течение нескольких месяцев. Впрочем, в целом она предпочитает яркий непрямой свет (прямой солнечный свет обожжет листья), сухую почву (опять же, остерегайтесь чрезмерного полива) и среднюю или низкую влажность воздуха, поэтому не пострадает во время отопительного сезона.

Эпипремнум

Хотя это вьющееся растение предпочитает яркий непрямой свет, оно может выдерживать длительные периоды низкой освещенности. А еще ему не нужен обильный полив. Так что давайте почве просохнуть между поливами, но регулярно опрыскивайте листья, чтобы поддерживать уровень влажности. Время от времени протирайте эпипремнум мягкой тряпкой, чтобы удалить накопившуюся пыль, и подкармливайте его раз в два месяца (за исключением зимы, периода покоя).

Аглаонема

Это вечнозеленое растение родом из Китая хорошо растет при рассеянном солнечном свете или достаточном непрямом свете. И хотя оно предпочитает высокую влажность, аглаонема также может выдерживать более сухой воздух. Поддерживайте почву влажной с весны до осени (можно пропустить полив зимой, когда растение находится в состоянии покоя), и обрезайте любые цветы или плоды, чтобы направить энергию обратно на рост вашего растения. Но не допускайте, чтобы оно перемерзало

