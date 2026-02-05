Обмен пленными 5 февраля: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

5 февраля 2026 года Украина провела 71-й обмен пленными с Россией, в рамках которого домой вернулись 157 украинцев. Речь идет о 150 военнослужащих и 7 гражданских лиц.

Это первый обмен пленными в 2026 году, осуществленный по результатам переговоров Координационного штаба. OBOZ.UA собирает известную информацию.

Что известно об освобожденных

Домой вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск и Воздушных сил. Также среди освобожденных – бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось освободить и офицеров.

Защитники воевали на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском и киевском направлениях. Большинство из них попали в плен во время активных боевых действий в 2022 году.

Особенности 71-го обмена

Более половины военных, освобожденных 5 февраля, были защитниками Мариуполя. Также домой вернулся военнослужащий Национальной гвардии Украины, которого россияне захватили во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции.

139 украинцев, освобожденных в рамках этого обмена, находились в российской неволе более трех лет – с начала полномасштабного вторжения. Отдельно отмечается, что на этот раз удалось вернуть незаконно осужденных украинцев, которых Россия удерживала по фейковым приговорам.

Самому молодому освобожденному Защитнику сейчас 23 года – в плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя.

По информации Общественного Хмельницкого, парень попал в плен 18 мая 2022 года на заводе "Азовсталь" и почти четыре года содержался в разных местах несвободы. Российский суд приговорил его к так называемому "пожизненному заключению". Самому старшему освобожденному защитнику – 63 года.

Дальнейшие шаги

Все освобожденные украинцы пройдут полный медицинский осмотр, получат физическую и психологическую реабилитацию, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит их реинтеграцию после длительной изоляции в российской неволе.

В Координационном штабе поблагодарили США и Объединенные Арабские Эмираты за содействие в организации обмена, а также все привлеченные структуры и организации.

Работа по поиску и возвращению каждого украинца из российского плена продолжается.

Напомним, что 2 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 205 украинцев: 185 военных и 20 гражданских. Имена освобожденных – в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в четверг, 5 февраля, состоялся новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. По результатам этих мероприятий домой вернулись 157 украинских защитников.

