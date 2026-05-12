Имеет связи и влияние для побега за границу: прокуроры САП требуют взять Ермака под стражу
Высший антикоррупционный суд 12 мая начал рассмотрение слушания об избрании меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака по делу о вероятном участии в схеме легализации средств. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) настаивают на взятии Ермака под стражу.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA из зала суда.
Прокуроры заявили о риске побега
Во время заседания прокурор САП озвучил перечень рисков, которые, по мнению стороны обвинения, оправдывают необходимость ареста экс-главы ОПУ.
Среди них – возможность сокрытия от следствия, уничтожение доказательств и влияние на свидетелей по делу.
В прокуратуре заявили, что Андрей Ермак имеет "связи в других государствах", которые остались после его работы в Офисе президента, а потому может использовать их для побега за границу.
В деле уже фиксировали попытки уничтожения доказательств
Также прокуроры сообщили суду, что двое других подозреваемых в этом производстве уже прибегали к действиям, направленным на уничтожение доказательств.
В САП считают, что это может свидетельствовать о риске препятствования следствию и со стороны других фигурантов дела, в том числе и Андрея Ермака.
Ермака подозревают в легализации 460 млн грн
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. По версии следствия, бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак является одним из ее участников.
Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
По версии следствия, деньги на строительство могли поступать через коррупционные схемы. Правоохранители считают, что фигуранты дела договорились о возведении четырех частных резиденций для личного проживания.
Площадь каждого дома составляет около 1000 квадратных метров, а ориентировочная стоимость – около 2 млн долларов. Строительство велось на земельных участках общей площадью более 8 гектаров, которые оценивают более чем в 6 млн долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, суд не смог избрать меру пресечения экс-главе ОПУ Андрею Ермаку, ВАКС решил перенести слушания на завтра, 13 мая. Официальная причина — защита не успела ознакомиться с материалами дела, которое содержит 16 томов по 250 страниц каждый.
