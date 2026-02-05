Более двух лет провел в одиночной камере: из российского плена освободили морпеха из Крыма. Фото

Сегодня в рамках обмена пленными в формате 157 на 157 в Украину вернули морпеха, крымского татарина Руслана Куртмаллаева. Речь идет об украинском военном, который находился в российском плену с весны 2022 года.

Об освобождении военнослужащего сообщил в Фейсбуке член Меджлиса крымскотатарского народа и председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев. Информацию также распространило агентство Укринформ.

Бариев написал: "Стало известно еще об одном военнопленном крымском татарине, которого освободили – это Руслан Куртмаллаев".

По данным, обнародованным в Фейсбуке Заремой Бариевой, Руслан Куртмаллаев большую часть времени в плену находился в одиночной камере. Речь идет о более чем двух годах содержания без контакта с другими пленниками. Такая информация стала известной уже после его освобождения.

Служба и плен

Руслан Куртмаллаев является уроженцем Джанкойского района Крыма. Ему 32 года. В украинской армии он служил с 2014 года, имел звание старшего сержанта и был командиром взвода 501 отдельного батальона морской пехоты в составе 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

В российский плен военный попал 4 апреля 2022 года во время боев за Мариуполь. Летом того же года от него пришло короткое письмо из четырех строк, благодаря которому семья узнала, что он жив.

Осенью 2023 года был один телефонный звонок из колонии, во время которого Руслан успел сообщить жене, что находится в плену.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что утром 5 февраля 2026 года Украина провела 71-й обмен пленными с Россией, в рамках которого домой вернулись 157 украинцев. Речь идет о 150 военнослужащих и 7 гражданских лиц . Это первый обмен пленными в 2026 году, осуществленный по результатам переговоров Координационного штаба.

Также, освобожденный военнопленный Иван Наконечный рассказал об условиях, пытках и психологическом давлении, которым подвергаются украинские защитники в российском плену. По его словам, с каждым годом насилие только усиливалось, а пытки током стали для оккупантов массовой практикой с 2024 года.

