'Формируем антибаллистическую коалицию': Зеленский анонсировал производство антибаллистики в Европе

В Европе по инициативе Украины сейчас активно обсуждается возможность создания так называемой Антибаллистической коалиции – блока стран, которые совместными силами будут производить соответствующие боеприпасы для ПВО и другую военную технику, необходимую для сбивания баллистических ракет. Уже состоялись первые встречи на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

В частности, во встрече 12 мая были представлены 13 государств и офис генсека НАТО. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране в конце 1539-го дня войны.

"Хочу поблагодарить сегодня европейских наших партнеров: была встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Мы постепенно продвигаем тему производства антибаллистики в Европе, мы формируем антибаллистическую коалицию. Стоит это сделать, и сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо. В сегодняшней встрече стран по антибаллистике были представлены 13 стран и офис Генерального секретаря НАТО. Важная, очень важная инициатива", – отметил глава украинского государства.

Ситуация на Херсонщине

В усилении украинской ПВО, в том числе за счет вышеупомянутой противобаллистической коалиции, конечно, нуждаются все регионы Украины. Но особенно тяжелая ситуация на Херсонщине, где из-за российского террора ежедневно гибнут мирные люди.

"Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко говорили с командующим Воздушных сил по ситуации в некоторых наших городах, наших громадах вблизи фронта – об обстрелах, которые там почти постоянно. Особенно тяжелая ситуация в Херсоне: россияне устроили там фактически сафари против людей. Надо значительно усилить защиту, больше перехватчиков, больше средств РЭБ, больше наших экипажей нужны именно там, в городе", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что 12 мая по вопросу Херсонщины был также доклад команды, занимающейся региональной политикой – речь идет об оккупированной части региона.

"Частично удается ответить на вызовы, которые есть на оккупированной территории Херсонщины – в Олешках, в селах области. Очень тяжелая ситуация именно на этой части оккупированной территории – очень сложно осуществлять эвакуацию людей. И важно, чтобы международные организации – все, кто способен помочь с этим, – были задействованы и были активными. Обсудили детали этого процесса. Благодарен всем, кто старается помочь: и нашим партнерам, и областной власти Херсонщины, омбудсмену, команде правительства", – рассказал президент.

Дальнобойные санкции

"Конечно, сегодня были наши дальнобойные санкции – санкции против России за удары по Украине. В частности, регион Оренбурга: более чем полторы тысячи километров от Украины, объекты российской газовой промышленности", – отдельно отметил украинский лидер.

"Украина говорила о том, что будем действовать зеркально в ответ России. Мы предлагали тишину. К сожалению, после относительной тишины в течение трех дней вновь удары шахедов, снова авиабомбы. Фронтовая активность остается высокой. Поэтому отвечаем", – объяснил Владимир Зеленский.

По его словам, по состоянию на сегодня "украинские позиции на фронте и в наших дальнобойных санкциях самые высокие за годы".

"Надо держать уровень и достигать результатов. Именно это мы и делаем. Не бывает побед кого-то одного и не бывает стойкости кого-то отдельно. Надо дойти до главной цели, и это наша общая цель, которую мы не сдаем, – мы не сдаем нашу землю, наш суверенитет. Украина должна выстоять в войне, защитить свою независимость и гарантировать безопасность людям. Это обязательно будет", – пообещал Гарант Конституции.