'Это было очень неожиданно': домой вернулся житель Житомирщины, который провел в плену более трех лет

В Украину во время обмена военнопленными 5 февраля вернулся воин Александр Амарий. 33-летний защитник провел в российской неволе более трех лет.

Его мама Валентина Березюк подтвердила, что сына освободили. В комментарии "Укринформу" женщина рассказала:

"Это было очень неожиданно. Мне сначала сегодня пришло сообщение от Координационного штаба, что сын вернулся в рамках обмена, а потом позвонили и подтвердили это. Сын только сказал мне, что уже дома. Всем близким, которые ждали его вместе со мной, я уже сообщила эту радостную новость".

Александр Амарий был в плену с декабря 2022 года

Военнослужащий из села Михайловка Любарской общины Житомирской области. У него есть трое братьев, среди которых он самый старший.

До полномасштабного вторжения России Амарий работал на гражданских должностях: на строительстве и на молокозаводе. Повестку получил в 2022 году, после чего проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

Россияне схватили его в плен в декабре 2022-го вблизи населенного пункта Червонопоповка на Луганщине.

Валентина Березюк отметила, что сначала официальных данных о том, что сын в плену, не было, он считался без вести пропавшим. Только в начале 2025 года местонахождение удалось подтвердить. От военных, которых освобождали ранее, родные узнали, что Амария видели в исправительной колонии Северодонецка (оккупированная территория Луганской области).

Обмен 5 февраля стал первым за четыре месяца

В этот день домой вернулись 157 украинцев. Среди них есть солдаты и офицеры Военно-морских сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Воздушных сил ВСУ, представители Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и семеро гражданских.

Большинство из освобожденных (а именно 139 человек) находились в плену с 2022 года.

Самым молодым освобожденным украинцам 23 года, самому старшему – 63. Часть воинов (не менее 18) государство-агрессор незаконно приговорило к длительным срокам заключения.

