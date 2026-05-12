Суд избирает меру пресечения Ермаку: рассматривают 16 томов уголовного производства (ОНЛАЙН)

Высший антикоррупционный суд Украины избирает меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о вероятном участии в схеме легализации средств. Судебное заседание началось 12 мая в Киеве, однако, поскольку дело – это 16 томов по 250 страниц каждый, то заседание продолжится и завтра.

Ермака подозревают в уголовном правонарушении, связанном с отмыванием денег в особо крупных размерах. Об этом сообщает OBOZ.UA.

В Высшем антикоррупционном суде рассматривают ходатайство о применении меры пресечения к бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Известно, что САП просит отправить его под стражу с залогом в 180 миллионов грн.

Ермак пришел в суд с пакетом. На вопрос журналистов, есть ли у него деньги на залог, он не ответил. Ермак также заявил, что ожидает "независимого, справедливого суда".

Часть заседания по избранию меры пресечения Ермаку состоится в закрытом режиме. Суд должен рассмотреть 16 томов уголовного производства.

Адвокат экс-главы ОП Игорь Фомин сообщил, что дело состоит из 16 томов по 250 страниц в среднем, поэтому сторона защиты просит отложить дело, ведь не было времени для ознакомления.

Судья объявил, что будет предоставлено время для ознакомления, поэтому заседание также продолжится завтра и завтра сторона защиты сможет выразить свою позицию.

Судья также решил, что сегодня прокуроры начнут свои выступления, заседание продолжится завтра и защита сможет высказать свою позицию.

Что предшествовало

Накануне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели следственные действия, связанные с бывшим руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. События происходили в центре Киева.

По данным НАБУ, правоохранители расследуют возможную схему легализации средств в размере около 460 миллионов гривен, которая могла быть связана с операциями в сфере элитного строительства под Киевом. В ведомстве заявляли о разоблачении организованной группы, однако детали дела официально не раскрываются.

Позиции сторон

После проведения следственных действий Андрей Ермак воздержался от детальных комментариев журналистам, заявив, что сделает их после завершения процессуальных действий.

Адвокат фигуранта Игорь Фомин назвал подозрение безосновательным и отрицает причастность своего клиента к инкриминируемым действиям. По его словам, сторона защиты считает дело необоснованным и планирует предоставлять правовую оценку всем обстоятельствам.

Отдельно в медиапространстве упоминаются так называемые "пленки Миндича", которые стали предметом общественного обсуждения в контексте дела. Защита заявила, что голос экс-руководителя ОП на этих записях не идентифицирован, а его причастность к материалам, которые появились в публичном пространстве, не доказана.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора Украины направил в Израиль запрос об экстрадиции фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана. Специалисты Офиса генерального прокурора совместно с представителями НАБУ проработали и доукомплектовали 24 тома материалов дела.

Также OBOZ.UA сообщал, Национальное антикоррупционное бюро уже передало по инстанциям документы, необходимые для экстрадиции из Израиля подозреваемого по делу по хищению денег в энергетической сфере Украины в военное время – так называемом деле "Мидас" – бизнесмена Тимура Миндича. Однако в НАБУ не заинтересованы в сотрудничестве с подозреваемым для получения новой информации.

