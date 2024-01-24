Обманчивое затишье: к Земле подкрадывается мощная магнитная буря, как к ней подготовиться

Специалисты обновили данные и заявили, что Украину (и весь мир) в ближайшие дни ожидает новая мощная магнитная буря. Она начнется уже 25 января и продлится двое суток.

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Об этом сообщают эксперты из Meteoagent. Ранее они ожидали, что буря 21 января будет последней в месяце. Однако по новым данным, 25 и 26 января будет 5-балльная магнитная буря, которая считается достаточно мощным явлением.

Также предупреждается о магнитной бури 27 января. Но она ожидается слабой, всего в два балла.

Что такое магнитные бури?

Так называемые магнитные бурые ученые называют геомагнитными явлениями, возникающими из-за электромагнитной активности Солнца. Иногда она усиливается, появляются коронарные дыры и выбросы коронарной массы. Это называют солнечной вспышкой. Из-за такой вспышки в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц.

Их подхватывает солнечный ветер и несет по всем направлениям. Когда заряженные частицы достигают нашей планеты, они сталкиваются с магнитным полем Земли. Вот эти процессы и называются магнитными бурями, которые являются следствием защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Связаны ли магнитные бури и самочувствие?

Услышать ответ на этот вопрос от ученых пока нельзя. Единого мнения относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие, в научном сообществе нет. Большинство людей, в том числе и специалистов, уверены, что магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей.

У врачей есть такое понятие: "метеозависимый человек". Это означает, что физическое состояние личности может значительно изменяться от любых метеоролических явлений. В первую очередь подразумеваются внешнее давление и влажность атмосферы. Однако медики говорят, что практически все метеозависимые люди ощущают и магнитные бури. Жалуются, в частности, на головную боль, мигрени, усталость и повышенное давление.

Некоторые исследователи соглашаются, что геомагнитное воздействие на человека – реальность. Другие считают доказательства недостаточными, а заявления своих оппонентов безосновательными. Есть исследование, выявившее связь между геомагнитной активностью и риском инсульта. Но даже его авторы признают, что проблема нуждается в дальнейшем изучении.

Можно ли ограничить влияние магнитных бурь на самочувствие?

Да, можно. Вопреки мнению, что во время магнитных бурь не помогает никакое лекарство, существует несколько универсальных способов, которые помогут не только справиться с магнитными бурями, но и в целом улучшить самочувствие в любой день.

Прежде всего, стоит сбалансировать сон и ложиться спать до 23:00. Также нужно позаботиться о питании: уменьшить количество жирного, острого, соленого, сладкого и алкоголя в рационе. Хорошо в такие дни и отказаться от курения. Можно провести время на прогулке на свежем воздухе.

Еще нужно сбалансировать употребление воды. Ее недостаточное количество в организме может оказать существенное влияние на самочувствие. Так что на ночь нужно выпить стакан жидкости, но не больше!

На что могут отразиться магнитные бури?

Прежде всего, именно благодаря им возникают полярные сияния. Их всегда можно видеть на полюсах планеты, а в периоды сильных магнитных бурь такие сияния видят и обычные украинцы.

Менее известно, однако более опасное влияние геомагнитной активности происходит на электронику. Из-за магнитных бурь возможны сбои в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем и т.д.

Самая большая геомагнитная буря в истории наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Она привела к серьезным сбоям в работе телеграфа в Европе и Америке. Если бы магнитная буря такой же силы произошла сегодня, когда технологии проникли в жизнь человечества уже везде, это привело бы к настоящей катастрофе и нанесло многомиллиардный ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики считают, что в Украине будет преимущественно теплая погода с осадками продержится примерно до 27 января. 28 числа ожидается похолодание, а 2 февраля – снова потепление.

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