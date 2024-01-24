В Украину ворвется новая волна похолодания, а затем тепла: синоптики рассказали, чего ждать. Карта

В Украине преимущественно теплая погода с осадками продержится примерно до 27 января. 28-го числа ожидается похолодание, а 2 февраля – снова потепление.

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Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Telegram 24 января. "Но нам не привыкать к так называемой "европейской" зиме – уже давно она, зима, стала мягче и влажнее", – отметила она.

Что касается погоды в четверг, 25 января, то в большинстве регионов ожидаются осадки – мокрый снег и дождь.

"Украина получит солидную порцию влажного воздуха и осадков от атмосферы. А точнее от северного циклона и его атмосферных фронтов", – объяснила синоптик.

Эксперт предупредила, что ситуация на дорогах усложнится, будет скользко и мокро.

Погоду испортит и порывистый западный и юго-западный ветер, местами – до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха что ночью, что днем "будет крутиться во всех областях около нуля", написала Диденко. Исключения: днем теплее будет на юге, до +2...+7, в ближайшую ночь в восточных областях мороз, до -3...-6 градусов.

В Киеве 25 января ожидается дождь и мокрый снег, ухудшение видимости на дорогах, порывистый западный ветер. Ночью около нуля, днем в четверг до +1...+3 тепла.

Как писал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц зимы будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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