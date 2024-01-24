До 7 градусов тепла и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 25 января

Погода в Украине в четверг, 25 января, будет пасмурной и влажной во всех регионах – ожидается мокрый снег и дождь. На западе и в Винницкой области прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.

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В то же время в Карпатах будет метель – порывы ветра от 19 до 24 м/с, объявлен I уровень опасности. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Во всех областях, кроме южных, местами ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

Температура воздуха в западных и северных областях днем и ночью синоптики прогнозируют от -1 до +3 градусов. В центральных регионах днем столбики термометров будут показывать от +1 до +6 градусов, ночью ожидается от -1 до +1.

На юге Украины ожидается днем +3..+7 градусов, ночью будет от -3 до +2. В восточных регионах днем -1..+2, ночью -3..-7.

В Киеве и Киевской области 25 января будет пасмурно, синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, ночью местами налипание мокрого снега. В столице днем будет +1..+3 градусов, ночью ожидается около 0 градусов. В Киевской области в четверг днем будет до +4 градусов, ночью тоже около 0.

Также синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) на высокогорье Закарпатской области и Ивано-Франковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине преимущественно теплая погода с осадками продержится примерно до 27 января. 28-го числа ожидается похолодание, а 2 февраля – снова потепление.

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