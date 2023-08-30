Облачно, но еще жарко: синоптики дали прогноз погоды на последний день лета

Последний день августа в Украине будет очень теплым. Однако на прощание лето прольет немного слез в виде дождей.

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О погоде на четверг, 31 августа, сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, по всей Украине будет переменная облачность.

В большинстве областей в этот день пройдут дожди с грозами, местами и град. А там, где осадки не прогнозируются, и дальше будет по-летнему жарко.

Прохладнее всего будет на западе, где столбики термометров не поднимутся выше +25 градусов. В Карпатах ночью ожидается +10…+15, днем +13…+18°.

На территории других регионов будет теплее. В северных, центральных и южных областях прогнозируют ночью +12...+17, а днем от +28 до +32 градусов. На юго-востоке столбики термометров местами могут подняться до +35 градусов.

Осадки накроют западные области, а также часть центральных, Одесскую и Николаевскую области.

Как прогнозируют синоптики, дожди будут кратковременными, но с грозами, а местами – с градом. Кроме того, в некоторых районах могут быть порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Из-за ухудшения погодных условий на западе, а также в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях объявили штормовое предупреждение – уровень опасности, желтый.

Вместе с тем в Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности, кроме западных, Запорожской и Луганской областей.

В Киеве 31 августа ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. 21, днем +26...+31.

По Киевской области на 31 августа – 1 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Киеве три дня подряд фиксировали температурные рекорды. Максимальная температура воздуха достигла 35,9°С.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сентябре температура воздуха в Украине ожидается выше нормы на 1-2 градуса. Во многих регионах жаркая погода сохранится до середины месяца, но в некоторых регионах возможны природные катаклизмы.

По прогнозам синоптиков, в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предполагается, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.