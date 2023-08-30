В Киеве три дня подряд фиксировали температурные рекорды: известны подробности

В Киеве третий день подряд синоптики фиксировали температурные рекорды. Максимальная температура воздуха во вторник, 29 августа, достигла 35,9°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день.

"По данным наблюдений метеостанции 29 августа в Киеве снова было зафиксировано три температурных рекорда. Ночь на вторник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8°С. Предыдущее рекордное значение 2015 года превышено на 2,7°С. Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1992 года", – рассказали синоптики.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха в столице оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +29,6°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1992 на 4,2°С, а климатическую норму – на 11,6°С.

Также, вчера дневные максимумы во многих областях Украины снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в среду, 30 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!