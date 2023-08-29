Лето в Украине задержится, но будут 'катаклизмы': синоптики дали прогноз на начало сентября

В сентябре температура воздуха в Украине ожидается выше нормы на 1-2 градуса. Во многих регионах жаркая погода сохранится почти до середины месяца, но в некоторых регионах также ожидаются природные "катаклизмы".

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Месячное количество осадков ожидается в пределах 34-70 мм, в Карпатах местами 87-100 мм. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Средняя месячная температура в сентябре ожидается в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах – 12-13 градусов. В южной части Украины средняя температура в сентябре составит +18…+20.

Как рассказал ТСН заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, первый осенний месяц будет теплым и с небольшим количеством осадков. В первой декаде сентября возможно повышение температуры вплоть до +33 градусов. Жаркая погода дольше всего задержится в южных регионах Украины.

"Действительно, сентябрь – переходный месяц, но в последние годы неудивительно, что дневная температура достигает +33 градуса, а на юге Украины превышает +35. Такие температуры возможны и в первой декаде нынешнего сентября. Осадков будет совсем мало, а тепло будет сохраняться и дальше особенно на юге", – рассказал Прокопенко.

По информации портала Meteofor, во многих областях нашей страны жаркая погода в сентябре сохранится до 13 числа. После этого придет небольшое похолодание, однако привычных для первого месяца осени заморозков пока не предвидится.

В Киеве будет жарко до середины сентября. Похолодание придет во второй декаде месяца, а существенное понижение температуры ожидается уже с 28 сентября. Осадков в столице в первый месяц осени будет мало.

На востоке нашей страны синоптики прогнозируют природные "катаклизмы" в середине сентября. В Донецкой и Луганской областях ожидаются сильные грозы 11-12 сентября.

В целом на востоке Украины будет относительно тепло почти весь сентябрь. Только в конце месяца дневная температура опуститься до +5, а ночью синоптики прогнозируют всего +3 градуса.

На юге теплая погода будет преобладать весь сентябрь. В Херсоне даже в конце месяца синоптики прогнозируют комфортные +23…+25 и солнечную погоду. Осадков в первые месяц осени будет мало.

Однако совсем иная ситуация будет на западе Украины. Так, во Львове грозовые дожди ожидаются уже 7-8 сентября. Также дождить будет во второй половине месяца.

Несмотря на осадки на западе Украины также будет жарко до 13 числа. Существенное похолодание придет вместе с дождями с 25 сентября. Тогда столбики термометров опустятся днем до +16, а ночью до +6 градусов.

Напомним, в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предвидится, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.

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