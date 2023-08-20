Дожди или солнце? Синоптики рассказали, каким будет начало осени в Украине: прогноз на сентябрь

В начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предвидится, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные погодного ресурса meteoprog.com. Согласно им, в Киеве в пятницу, 1 сентября, ночью ожидается +12, днем +23. Облачно, но без осадков.

В дальнейшем, на следующей неделе 4-10 сентября синоптики прогнозируют для столицы Украины от +10 до +12 ночью и от +19 до +21 днем. Дождей не будет, однако небо будет облачным.

В целом сентябрь в Киеве обещает быть сухим, лишь во второй половине месяца дожди возможны 19, 22 и 24 числа, прогнозирует meteoprog.com.

Во Львове 1 сентября дождь, ночью +12, днем +23 градуса. В дальнейшем ожидается теплая сухая погода от +10 до +12 ночью и от +18 до +23 днем.

Начиная с 19 сентября ожидается похолодание, до конца месяца прогнозируют +8 +10 ночью и +16 +19 днем. Дожди, по данным синоптиков, пройдут 13, 17, 18 и 19 сентября.

В Одессе 1 сентября ночью +16, днем +27. Начало места преимущественно солнечное и теплое с температурой воздуха до +27 градусов тепла. Последние две недели месяца будет прохладнее, до 23 градусов тепла.

В Николаеве 1 сентября ночью +16, днем +27, переменная облачность. Весь месяц будет теплым и сухим, дожди ожидаются лишь 18 и 24 сентября.

В Виннице первый месяц осени начнется с дождя, 1 сентября ночью +12, днем +24. В первой половине сентября тепло до +23, в конце месяца ожидается до +18 градусов днем. 19 сентября синоптики прогнозируют дождь.

В Харькове 1 сентября днем +26, ночью +14. В первой половине месяца дневная температура воздуха до +24, ночная до +13, в конце месяца днем от +15 до +19, ночью от +7 до +9.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака. Юпитер начнет ретроградное движение, у многих появится возможность решить проблемы в семье и наполнить отношения страстью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!