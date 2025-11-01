Новые правила оформления отсрочек от мобилизации: сколько украинцев уже продлили их автоматом

В Украине вступили в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации, которые предусматривают полную цифровизацию процесса. Более 720 тысяч военнообязанных уже получили автоматическое продление отсрочек – без подачи заявлений или дополнительных документов.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. По его словам, это стало возможным благодаря тому, что необходимые данные о таких гражданах уже содержатся в государственных реестрах.

"Сегодня в Украине вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Более 720 тысяч отсрочек уже продлено без дополнительных действий со стороны человека, ведь все необходимые данные уже есть в государственных реестрах", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что более 80% обращений подаются через приложение "Резерв+" — без справок и без посещения учреждений. Это быстро, удобно и без бюрократии.

Те, кто все же оформляет документы в бумажном виде, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦПАУ. Только сегодня центры предоставления админуслуг приняли около 4 тысяч заявлений.

Глава Минобороны поблагодарил областные военные администрации, органы местного самоуправления и команды ЦПАУ за оперативную организацию процесса.

По его словам, главная цель нововведения — сделать систему прозрачной, устранить человеческий фактор и минимизировать риски злоупотреблений, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на главной задаче — обеспечении мобилизации.

"Продолжаем цифровизацию для эффективности войска", - резюмировал Шмыгаль.

