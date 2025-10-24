Позволяет ли отсрочка от мобилизации выезд за границу: детальное объяснение

Во время действия правового режима военного положения и всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Наличие отсрочки позволяет им выезжать за границу.

Видео дня

Впрочем, законодательство предусматривает ограничения для некоторых категорий украинцев, которые имеют отсрочку. Кто подпадает под эти ограничения и что необходимо для выезда, рассказывает OBOZ.UA.

Кому разрешено выезжать за границу во время войны

Такое разрешение действует для большинства военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют отсрочку.

В частности, выезжать имеют право:

военнообязанные граждане с группой инвалидности;

те, кто сопровождает одного из родителей с 1 или 2 группой инвалидности;

инвалидности; те, кто имеет на иждевении трех несовершеннолетних детей ;

; родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

При этом для каждой из этих категорий предусмотрен свой пакет документов, которые надо предоставить для пересечения границы. Например, человек с инвалидностью среди документов должен подать пенсионное удостоверение, одной справки МСЭК об инвалидности будет недостаточно.

В то же время не все категории граждан, имеющих право на отсрочку, могут выехать за границу. В частности, не распространяется такое право на студентов, получающих высшее образование.

Все категории военнообязанных граждан, которые могут выезжать за границу во время военного положения, указаны в Постановлении №57 Кабинета министров, там же содержится полный перечень документов, необходимых для выезда представителям каждой из категорий.

Выезд за границу для забронированных: какие документы нужны

Граждане, имеющие бронь от мобилизации, также могут выезжать за границу – и не только в рабочие командировки, но и в отпуска.

Чтобы отдохнуть в другой стране, забронированный работник должен собрать пакет документов, который должен содержать:

разрешение руководителя предприятия на выезд – с подписью и с печатью организации;

предприятия на выезд – с подписью и с печатью организации; приказ на отпуск;

на отпуск; справку о месте работы;

о месте работы; документ, который подтверждает бронирование.

Согласно действующим правилам, необходимо также четкое указание дат выезда и возвращения военнообязанного обратно в Украину, а также название страны, куда человек направляется.

Если гражданин собрал полный пакет документов, препятствий с пересечением границы у него не должно возникать, хотя на практике бывают разные случаи – вплоть до того, что на одном пункте пропуска человека разворачивают, а на другом, с теми же документами – выпускают за границу без препятствий.

Уточнить основания для выезда и перечень необходимых документов, а также получить консультации по конкретной ситуации можно, позвонив на горячую линию Государственной пограничной службы Украины по телефону 1598. Звонки с мобильных и стационарных номеров – бесплатные.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли бронировать лиц, которых разыскивает ТЦК и по каким причинам могут аннулировать отсрочку от мобилизации.

Также мы объясняли, кто может потерять бронь и отсрочку от мобилизации в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!