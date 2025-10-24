Могут ли отказать в отсрочке, если были нарушения воинского учета: объяснение

Нарушение правил воинского учета в Украине может привести к административной или даже уголовной ответственности. Однако само по себе не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, приведя реальный пример из своей практики. По ее словам, один из мужчин, который постоянно ухаживает за больной матерью, получил отказ в отсрочке из-за предыдущего нарушения правил воинского учета.

Впрочем, суд признал действия территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) противоправными и обязал рассмотреть заявление повторно.

"Нарушение истцом требований правил воинского учета может повлечь наступление ответственности, но это не может быть основанием для нерассмотрения по существу его заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", — отметили в судебном решении.

Таким образом, даже если человек ранее допустил нарушение учетных правил, ТЦК не имеет права автоматически отказывать в отсрочке, если существуют законные основания для ее получения.

Напомним, в Пирятине Полтавской области мужчина купил фейковую справку об инвалидности с целью уклонения от мобилизации. За подделку он заплатил 17 тысяч гривен. Теперь гражданину придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как писал OBOZ.UA, в Черкассах мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. После прохождения ВВК он не явился в ТЦК, объяснив свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

