Могут ли отказать в отсрочке, если были нарушения воинского учета: объяснение
Нарушение правил воинского учета в Украине может привести к административной или даже уголовной ответственности. Однако само по себе не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации.
Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, приведя реальный пример из своей практики. По ее словам, один из мужчин, который постоянно ухаживает за больной матерью, получил отказ в отсрочке из-за предыдущего нарушения правил воинского учета.
Впрочем, суд признал действия территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) противоправными и обязал рассмотреть заявление повторно.
"Нарушение истцом требований правил воинского учета может повлечь наступление ответственности, но это не может быть основанием для нерассмотрения по существу его заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", — отметили в судебном решении.
Таким образом, даже если человек ранее допустил нарушение учетных правил, ТЦК не имеет права автоматически отказывать в отсрочке, если существуют законные основания для ее получения.
