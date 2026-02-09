Новая волна лютых морозов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 9 февраля. Карта

С понедельника, 9 февраля, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине. В большинстве областей ожидаются сильные морозы.

Об этом сообщают специалисты Укргидрометцентра. Они, в частности, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В большинстве западных, южных и восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Снижение температуры: ночью 13-18°С, днем 7-12°С мороза. На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 9-14°С мороза, днем 3-8°С мороза. На Закарпатье ночью около 0°С, днем 1-6°С тепла.

В Киеве и области также будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

По области снижение температуры: ночью 13-18°С, днем 7-12°С мороза. В Киеве ночью 14-16°С, днем 8-10°С мороза.

Предупреждение об опасном метеорологическом явлении

На дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Что предшествовало

В воскресенье, 8 февраля, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину на короткий период возвращаются сильные морозы – самые низкие температуры прогнозируют в ночь на 9 и 10 февраля. Холод охватит большинство регионов, однако уже после этого атмосферные процессы начнут меняться на более теплые.

Напомним, харьковский сурок Тимка IV предсказал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

Также OBOZ.UA сообщал, после короткой оттепели Украину снова накроет волна похолодания. Оно начнется с конца января, а начало февраля продолжит удивлять "арктическим" морозом.

