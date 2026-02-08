Две ночи пакостного мороза: синоптик Диденко предупредила о возвращении сильных морозов
В Украину на короткий период возвращаются сильные морозы – самые низкие температуры прогнозируют в ночь на 9 и 10 февраля. Холод охватит большинство регионов, однако уже после этого атмосферные процессы начнут меняться на более теплые.
Ближайшие две ночи станут самыми холодными за последний период. Об ухудшении погодных условий сообщила в Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.
В ночь на 9 февраля температура воздуха в Украине снизится до -18 градусов, а уже следующей ночью – до -20...-22 градусов. Существенных осадков не ожидается, ведь на погодные условия будет влиять антициклон.
Несколько мягче ситуация будет на юге и юго-западе страны – там ночные температуры будут колебаться в пределах -10...-12 градусов. Дневным показателям синоптики не придают ключевого значения, ведь основную опасность представляет именно ночной минус.
В то же время специалисты успокаивают: морозы будут носить кратковременный характер. Уже после 10 февраля более теплая воздушная масса постепенно будет вытеснять холод, что приведет к повышению температуры по всей территории Украины.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине в воскресенье, 8 февраля, ожидается похолодание почти во всех регионах, включая южные области. Синоптики прогнозируют облачную погоду, снег и сложные условия на дорогах в большинстве областей. В северной части и большинстве центральных регионов пройдет небольшой снег.
