"Никогда не прятался за чужими спинами": в боях за Украину погиб защитник с позывным "Папай". Фото

В боях за Украину погиб украинский воин Андрей Гецко, известный под псевдонимом "Папай". Уроженец ныне оккупированного Севастополя, с началом оккупации он уехал из Крыма, мать и сестры остались там, а когда Андрей вступил в ряды ВСУ – отреклись от него.

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О потере рассказал командир и давний друг Гецко Роман Ковалев. Он отметил: Андрей никогда не прятался за чужими спинами и постоянно рвался в бой с врагом.

Что известно о Герое

"Вчера, выполняя мой приказ, на позиции погиб мой лучший друг детства, с которым мы идём по жизни с 1983 года, сержант Андрей Александрович Гецко "Папай", – написал Ковалев.

Дружба между Андреем и Романом зародилась еще в ныне оккупированном Крыму.

"Мы жили с Андреем в соседних подъездах в Севастополе, вместе учились в одном классе, еще в далеких двухтысячных посреди Севастополя пели "Лента за лентой" и всегда считали россиян оккупантами. С началом оккупации в 2014 году я ушел на войну, а Андрей, будучи вторым механиком на корабле, уже не мог вернуться домой – уехал в Энергодар", – написал комбат Ковалев.

В Севастополе остались мать и две сестры Андрея: уезжать из оккупированного города они наотрез отказались.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и Андрей Гецко вступил в ряды украинской армии, чтобы дать отпор захватчикам, его, казалось бы, самые близкие люди отреклись от него.

На поле боя защитник проявил себя настоящим воином – целеустремленным, уверенным в своей правоте, несокрушимым.

"Андрей никогда не прятался за чужими спинами, рвался в бой, был образцовым и дисциплинированным воином. Постоянно просился на позиции, говорил, что не может сидеть в штабе, когда казаки воюют. Он не был Джоном Рэмбо, но свои позиции он держал, месяцами демонстрируя примеры мужества, стойкости и мотивации. Однажды он получил ранение средней тяжести, но, поскольку на позиции с ним были новички и понимая важность этой позиции, Андрей отказался от эвакуации и остался", – вспомнает Ковалев.

К тому же Андрей не злоупотреблял давней дружбой с командиром и не любил ею хвастаться.

"Вчера большинство моего батальона с удивлением узнало, что Папай – лучший друг комбата, ведь по его поведению и моим требованиям к нему этого никогда нельзя было понять. Спасибо тебе, друг, за твою жизнь и службу, и прости меня", – написал Ковалев.

К пронзительному посту о погибшем на поле боя друге он приложил видео, на котором сам Андрей признается: несмотря на все трудности, он был счастлив от того, что в самый сложный период в новейшей истории Украины оказался там, где был, и получил возможность бороться за родную страну, независимость и справедливость плечом к плечу с побратимами. Особенно ярко он это осознал во время боёв за Купянск.

"Как ни странно, я почувствовал, что счастлив от того, что нахожусь именно здесь. Здесь я очень нужен. Здесь мое место. И я рад быть здесь... Бывают разные настроения. Но я хотел быть в ВСУ. Я хотел защищать свою страну. И я это делаю – на своём месте. И мне это нравится", – говорит защитник на видео.

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