"Мир как будто стерся": война забрала жизнь участника группы "Руки'в Брюки". Фото

Война против российских захватчиков унесла жизнь украинского музыканта, участника группы "Руки'в Брюки" Анатолия Ткача. Он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в июле 2024 года и проходил службу в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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О гибели военнослужащего сообщила его сестра Валентина Ткач. "Я не нахожу слов. Я бы никогда не хотела писать это. Мой мир словно стерся. Анатолий Ткач, мой брат, мой лучший друг – погиб", – написала она.

Валентина добавила: знает, что многие захотят с ним попрощаться, поэтому пообещала опубликовать информацию о времени и месте позже.

На странице Pepper's Club, где на протяжении многих лет выступал музыкант, уточнили, что Анатолий "Соя" Ткач погиб на фронте 15 августа.

18 августа на концерте Александра Ремеза в Pepper’s вспомнили и почтили память Героя. На сцене также появился Вячеслав "Тони" Краснопольский, который много лет играл в составе группы "Руки'в Брюки" вместе с Анатолием и Александром. Во время мероприятия собирали средства в помощь семье погибшего воина.

"Александр Ремез и Вячеслав Краснопольский, как и Анатолий, – военнослужащие ВСУ. Поэтому сегодня у нас есть редкая возможность услышать их вживую, увидеться и побыть вместе. Приглашаем сегодня быть вместе с нами и музыкантами, для которых эта утрата особенно близка. Светлая память. Анатолий навсегда в строю. Вечная честь", – говорится в сообщении.

Что известно об Анатолии Ткаче

Анатолий получал образование в Киевском политехническом институте.

Он был известен как барабанщик киевской группы "Руки'в Брюки" (РвБ), которая играет в стилях американской музыки 1940-х – 1960-х годов. Ткач присоединился к коллективу вскоре после его основания Александром Ремезом в 2007 году, а до этого играл в составе группы Los Fartos.

Лидер группы "Руки'в Брюки" написал в Instagram, что Ткач был принципиальным и ответственным товарищем.

"Еще не осознаю, что больше не увижу тебя, нигде не встречу и не получу ответа на сообщение", – отметил Ремез.

"Я буду очень скучать по тебе", — написала в Facebook специалистка по коммуникациям и соучредительница Squat 17b Дарья Крыж. Она попросила помнить Анатолия и добавила: "Он был невероятным человеком. Честь".

Фотограф Руслан Лобанов написал: "Покойся с миром, наш дорогой друг. Не могу поверить, что мы больше не увидим тебя".

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