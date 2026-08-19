"Символ мужества, стойкости и несокрушимости": на Запорожье погиб защитник из Одесской области. Фото

В бою за Украину погиб защитник из Одесской области Денис Федоров. Его жизнь оборвалась 9 августа в Запорожской области.

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Воину навсегда останется 31 год. О потере сообщили в Старокозацкой громаде Белгород-Днестровского района.

Что известно о Герое

Денис Федоров родился 26 июля 1995 года в Одесской области. Проживал в селе Подгорное Старокозацкой громады.

После начала полномасштабного вторжения РФ он вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю от врага.

Через две недели после своего 31-го дня рождения, 9 августа, Денис погиб в бою с врагом в Широком Запорожской области.

"Герой ушел в вечность, но навсегда остался в памяти как символ мужества, стойкости и несокрушимости. Старокозацкий сельский совет, исполнительный комитет и депутатский корпус выражают соболезнования родным и близким. Низкий поклон за подвиг и за мужество. Вечная память Герою!" – отметили в громаде.

На днях защитника похоронили на родной земле – с воинскими почестями и безграничным почтением.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб 21-летний морпех. Евгений Минженер потерял на фронте ногу, но, несмотря ни на что, вернулся в ряды Сил обороны Украины.

Также сообщалось, что война оборвала жизнь участника группы "Руки'в Брюки". Анатолий Ткач вступил в ряды Вооружённых Сил Украины в июле 2024 года и проходил службу в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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