На протезе вернулся на фронт: на войне погиб 21-летний морпех. Фото

В ходе войны против российских оккупантов погиб молодой морской пехотинец Евгений Минженер. Ранее 21-летний защитник потерял на фронте ногу, но, несмотря ни на что, вернулся в ряды Сил обороны Украины.

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Во вторник, 18 августа, подтвердилось, что Евгений Минженер возвращается домой на щите. Об этом сообщил его друг, украинский оператор и режиссер Ярослав Грубич.

"Мы не раз виделись у меня в больнице в Киеве, ты заряжал своей безумной энергией. Ты подавал пример и был человеком-пауком на протезе. Да ты бы и не смог сидеть сложа руки. Ты был и остаешься сильным, малой.

Несмотря на свой молодой возраст, Жека был старшим сержантом, командиром взвода БПЛА, после тяжелого ранения вернулся в строй", – написал он.

После протезирования Евгений вел активный образ жизни и в конце концов принял решение вернуться в армию – "продолжать свое дело", писал он в Instagram.

Воин был амбасадором производителя протезов Levitate Ukraine. Там отреагировали на новость о гибели защитника.

"Женя любил жизнь. По-настоящему. Он был чертовски энергичным, всегда в движении, с характером, силой и той особой жаждой жизни, которую невозможно не заметить. Он был частью Levitate, нашим другом и человеком, которым мы искренне восхищались. Нам очень больно терять его", – говорится в сообщении.

Ранее представители реабилитационного центра Unbroken Ukraine рассказывали историю Евгения. Парень родился в Херсонской области, однако в школьные годы переехал в Турцию. Полномасштабная война началась, когда Минженеру было 17 лет. Евгений рассказывал, что его потрясли фотографии из деоккупированной Бучи и информация о попадании в плен защитников Мариуполя.

Когда парню исполнилось 18 лет, он приехал в Украину и вступил в ряды защитников. В марте 2023 года воин начал службу в 38-й отдельной бригаде морской пехоты, где стал оператором дронов. 10 апреля 2025 года Евгений получил ранение вследствие атаки вражеского БпЛА.

В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский отметил защитника государственной наградой – Крестом боевых заслуг, сообщали в Военно-морских силах ВСУ. На тот момент Минженер имел звание младшего сержанта и занимал должность командира отделения ударных беспилотных авиационных комплексов батальона морской пехоты 38-й ОБрМП.

Как сообщал OBOZ.UA, война против российских захватчиков унесла жизнь украинского музыканта, участника группы "Руки'в Брюки" Анатолия Ткача. Он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в июле 2024 года и проходил службу в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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