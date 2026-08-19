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На протезе вернулся на фронт: на войне погиб 21-летний морпех. Фото

София Закревская
Новости. Общество
4 минуты
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Евгений Минженер погиб на фронте
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В ходе войны против российских оккупантов погиб молодой морской пехотинец Евгений Минженер. Ранее 21-летний защитник потерял на фронте ногу, но, несмотря ни на что, вернулся в ряды Сил обороны Украины.

Во вторник, 18 августа, подтвердилось, что Евгений Минженер возвращается домой на щите. Об этом сообщил его друг, украинский оператор и режиссер Ярослав Грубич.

Евгений Минженер.

"Мы не раз виделись у меня в больнице в Киеве, ты заряжал своей безумной энергией. Ты подавал пример и был человеком-пауком на протезе. Да ты бы и не смог сидеть сложа руки. Ты был и остаешься сильным, малой.

Несмотря на свой молодой возраст, Жека был старшим сержантом, командиром взвода БПЛА, после тяжелого ранения вернулся в строй", – написал он.

Евгений Минженер и Ярослав Грубич.
Скриншот поста Ярослава Грубича в Facebook.

После протезирования Евгений вел активный образ жизни и в конце концов принял решение вернуться в армию – "продолжать свое дело", писал он в Instagram.

Евгений Минженер после протезирования вел активный образ жизни.

Воин был амбасадором производителя протезов Levitate Ukraine. Там отреагировали на новость о гибели защитника.

"Женя любил жизнь. По-настоящему. Он был чертовски энергичным, всегда в движении, с характером, силой и той особой жаждой жизни, которую невозможно не заметить. Он был частью Levitate, нашим другом и человеком, которым мы искренне восхищались. Нам очень больно терять его", – говорится в сообщении.

Ранее представители реабилитационного центра Unbroken Ukraine рассказывали историю Евгения. Парень родился в Херсонской области, однако в школьные годы переехал в Турцию. Полномасштабная война началась, когда Минженеру было 17 лет. Евгений рассказывал, что его потрясли фотографии из деоккупированной Бучи и информация о попадании в плен защитников Мариуполя.

Когда парню исполнилось 18 лет, он приехал в Украину и вступил в ряды защитников. В марте 2023 года воин начал службу в 38-й отдельной бригаде морской пехоты, где стал оператором дронов. 10 апреля 2025 года Евгений получил ранение вследствие атаки вражеского БпЛА.

Евгений был оператором дронов.

В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский отметил защитника государственной наградой – Крестом боевых заслуг, сообщали в Военно-морских силах ВСУ. На тот момент Минженер имел звание младшего сержанта и занимал должность командира отделения ударных беспилотных авиационных комплексов батальона морской пехоты 38-й ОБрМП.

Евгений Минженер получил государственную награду.
Крест за боевые заслуги.
Зеленский отметил воина.

Как сообщал OBOZ.UA, война против российских захватчиков унесла жизнь украинского музыканта, участника группы "Руки'в Брюки" Анатолия Ткача. Он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в июле 2024 года и проходил службу в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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