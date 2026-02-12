Никогда не делайте этого с собакой: три ошибки, которые сокращают ее жизнь

Ветеринар выделил три критические ошибки, которые допускают многие владельцы домашних животных, которые могут сократить жизнь их любимых компаньонов.

Так, Амир Анвари рассказал в TikTok, что эти три фактора имеют более разрушительное влияние, чем генетика. Поэтому стоит придерживаться правил и избегать их как можно тщательнее.

Хроническое ожирение

"Если у вас есть домашний любимец, который постоянно имеет избыточный вес, и вы кормите его слишком много, это может вызвать хроническое воспаление, сердечные заболевания, дегенерацию суставов и инсулинорезистентность", – объяснил Амир.

Он предостерег, что позволять животным оставаться с избыточным весом в течение длительного времени является одним из самых быстрых способов ухудшить как качество их жизни, так и ее продолжительность.

Плохой уход за зубами

Специалист отметил, что когда собаки или кошки имеют плохую гигиену полости рта, последствия выходят далеко за рамки неприятного запаха изо рта – они содержат опасный уровень бактерий.

Он добавил: "Эти бактерии могут распространяться изо рта в кровоток и во внутренние органы, такие как печень, почки и селезенка. Поэтому убедитесь, что вы делаете что-то, чтобы заботиться о здоровье ротовой полости вашего любимца".

Нерегулярные визиты к ветеринару

Пропуск визитов к ветеринару или слишком долгое ожидание, пока ваш любимец не заболеет, может быть чрезвычайно вредным для его здоровья.

"Приводите их как можно скорее. Это значительно удешевит лечение, и мы сможем сделать их жизнь как можно более качественной", – отметил ветеринар.

