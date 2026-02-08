Как продлить жизнь собаки на три года: японский метод

В Японии собаки живут почти на три года дольше, чем в других странах. По словам экспертов, причиной является специальная диета.

Так, ветеринарка Эйми Уорнер, рассказала, что стоит сделать несколько изменений в рационе ваших четвероногих друзей. Первая – это простая замена суперобробработанных лакомств для собак на что-то более натуральное. Замороженная черника – отличный пример, пишет Express.

"Черника богата антоцианами, которые могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, уменьшая окислительный стресс", – рассказала она.

Горсть замороженной черники – это низкокалорийная, высокоантиоксидантная замена сладкого, обработанного печенья.

Еще одна вещь, которую японцы делают для своих собак, это добавляют необычный для них источник белка. Вареное яйцо в качестве добавки к ужину вашего любимца может быть настоящей подпиткой.

"Яйца обеспечивают организм незаменимым лецитином и аминокислотами, которые поддерживают сохранение мышц у старших собак. Это лучшее "дополнение", улучшающее стандартный рацион без добавок, содержащихся в магазинных влажных кормах", – объяснила специалист.

Она также рекомендует отказаться от корма с большим количеством наполнителей в пользу более свежей альтернативы.

"Дешевый корм часто состоит из зерновых и "животных производных", что может привести к воспалению и ожирению. Японские владельцы все чаще выбирают свежие, приготовленные на пару или вяленые альтернативы, которые отражают рацион человека", – уточнила ветеринарка.

Если вы хотите попробовать эти изменения в рационе для своей собаки, помните, что вам нужно придерживаться простоты. Врач Ворнер сказала: "Владельцам следует избегать приправ – никогда не добавлять соль, масло или чеснок – и учитывать добавки в суточных калориях, чтобы предотвратить ожирение, самую большую угрозу для долголетия собак. Как правило, лакомства и добавки никогда не должны составлять более 10% ежедневного рациона собаки".

