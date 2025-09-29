Никогда не делайте этого с собаками: три самые распространенные ошибки

Решение завести собаку – это важный шаг, который побуждает к существенному изменению образа жизни. Несмотря на многочисленные положительные моменты, которые собаки приносят в жизнь своих владельцев, они также требуют большой ответственности.

Ветеринар Амир Анвари в своем TikTok поделился тремя распространенными ошибками, которые, по его мнению, совершают многие владельцы собак и которые могут иметь серьезные последствия для жизни их питомца.

"Непоследовательная дрессировка"

Сначала Анвари обсудил проблемы, возникающие из-за "непоследовательной" дрессировки, которая может вызвать спутанность сознания, тревогу и стресс у собаки.

По его словам, у собак ум двухлетнего ребенка, поэтому с ними надо придерживаться четких правил дрессировки. Например, не ругать и не хвалить за одно и то же, если у вас меняется настроение.

Игнорирование стоматологических проблем

Ветеринар сказал, что он очень часто сталкивается с этой проблемой в своей практике. Часто хозяева приводят собак с серьезными проблемами гигиены полости рта, вызванными недостаточным уходом за зубами.

"Это настолько распространенное явление, что даже смешно. Многие владельцы ничего не делают, чтобы ухаживать за зубами своих собак, и когда те пачкаются, у них развивается гингивит – воспаление десен, с которым им действительно неудобно", - сказал эксперт.

Он посоветовал, если вам трудно чистить зубы собак, или они отказываются это делать, то "по крайней мере используйте зубной порошок", хотя чистка зубов все еще остается "золотым стандартом" ухода за зубами.

Игнорирование симптомов различных заболеваний

В конце концов, ветеринар рассказал о влиянии игнорирования симптомов на самочувствие собаки, а в некоторых случаях и на продолжительность ее жизни.

Например, владельцы старших собак часто не обращают внимание на то, что эти животные не могут выдерживать прогулку или быстрее устают. Хозяева часто игнорируют это, предполагая, что это связано с возрастом их любимца, но это может быть признаком застойной сердечной недостаточности.

Так же, постоянное покусывание или почесывание лап может быть признаком аллергии, которая требует лечения, тогда как постоянное облизывание лапы на самом деле может быть связано с болью в этом конкретном суставе из-за артрита.

