Названы 5 способов, как собака может просить у вас прощения

Часто бывает трудно понять, что пытается сказать ваша собака, но пять простых признаков могут означать, что она извиняется и хочет признать свое непослушание.

Несмотря на их порой четкие сигналы, наших домашних любимцев часто трудно понять, а когда собаки чувствуют себя подавленно, их эмоции не всегда четкие. Поэтому, если они только что погрызли капец, начали лаять или же сами полакомились вашим тостом, вот некоторые из самых распространенных способов, которыми собаки извиняются, пишет OBOZ.UA.

Покорные движения

По словам экспертов по уходу за животными, собаки проявляют свое раскаяние с помощью некоторых покорных поз. Простые движения, такие как опускание тела или головы, избегание прямого зрительного контакта или обнажение живота, могут быть проявлением сочувствия. Считается, что это происходит от стайного менталитета, где демонстрация покорного поведения снимает напряжение.

Облизывание

Хотя это может показаться распространенным жестом, облизывание – это классический признак того, что ваша собака за что-то извиняется. Эксперты добавляют: "Нежно облизывая своего хозяина, собака пытается успокоить и подбодрить его, демонстрируя свое желание восстановить связь, которая, по ее мнению, могла быть повреждена их действиями".

Попытки принести игрушки и подарки

Некоторые собаки могут пытаться принести свои игрушки в качестве мирной жертвы, пока ваш питомец пытается вам загладить вину. Принесение вам своего любимого предмета может быть попыткой исправиться и попыткой забыть о том, что он сделал.

Виляние хвостом и откидывание ушей назад

Когда уши собаки откинуты назад, это может быть признаком того, что что-то не так, и ей не совсем комфортно. В сочетании с более медленным вилянием хвостом это может быть простым, но тонким знаком того, что она хочет с вами помириться.

Избегание

Когда ваша собака начинает становиться робкой и избегать вас, это может быть признаком того, что она осознает, что сделала что-то не так. Как и у людей, избегание зрительного контакта может быть одним из самых очевидных признаков, но другие сигналы, такие как отступление в угол или прятка от вас, могут быть признаками вины.

