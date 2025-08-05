'Никаких мессенджеров': Буданов сказал, действительно ли кнопочные телефоны сложнее прослушивать

Кнопочные мобильные телефоны, на сленге – "двойки", прослушивать так же возможно, как и современные смартфоны. Такая возможность есть "везде и у всех, и даже у очень технически отсталых стран".

Видео дня

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В ходе интервью журналистке Рамине Эсхакзай он отметил, что истории о якобы защищенности старых телефонов являются мифом.

В РФ иногда советуют использовать старые телефоны, мол, они надежнее. Однако такие советы дают с совершенно противоположной целью.

"Если вы берете [их] из-за того, что показывают россияне – то там другая логика. Спокойно раскрою (поскольку это тактика врага). Там это сделано было из соображений безопасности своей, государственной, – чтобы взять [людей] под полный контроль. Потому что прослушивать обычный аппарат – это технически максимально легко. И чтобы полностью контролировать, кто о чём говорит, они всем говорят: "Никаких мессенджеров, ничего. Только старые кнопочные аппараты". И так далее", – объяснил глава ГУР МОУ.

"Прогнозы" от Кирилла Буданова

В предыдущем интервью генерал-лейтенант заявил, что в Российской Федерации сформировалась такая прочная система власти, что следующий после Владимира Путина лидер РФ окажется в той же парадигме и не сможет внедрить каких-то кардинальных изменений. На самом деле система государства-агрессора в гораздо лучшем состоянии, чем здоровье кремлевского диктатора, отметил Кирилл Буданов.

Также он сообщил, что РФ хочет потратить около 1,1 трлн долларов на программу перевооружения, чтобы подготовиться к потенциальной войне с НАТО. Речь идет о самой масштабной программе российского вооружения с 1980 года, которая должна закончиться к 2030-му.

Буданов считает, что внутренний "грузинский сценарий" развития событий в Украине невозможен, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от решимости и единства нашего общества.

Как писал OBOZ.UA, ранее военнослужащий Главного управления разведки с позывным "Роланд" рассказал, что основная задача его и его побратимов – оставаться невидимым для противника. Но другие нюансы выполнения спецопераций динамично меняются, как и сама война: произошло уже много технологических прорывов и новаторств, которые удивили не только врага, но и весь мир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!