'Все просчитано': Буданов оценил, изменится ли система в России после ухода Путина, и высказался о преемниках диктатора

В Российской Федерации сформировалась такая прочная система власти, что следующий после Владимира Путина лидер РФ окажется в той же парадигме и не сможет внедрить каких-то кардинальных изменений. На самом деле система государства-агрессора в гораздо лучшем состоянии, чем здоровье кремлевского диктатора.

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Об этом в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в YouTube 2 августа, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Журналистка подняла вопрос убийства Романа Старовойта – российского министра транспорта, экс-губернатора Курщины, которого в начале июля уволил Путин. По некоторым данным, Старовойт на момент этого кадрового решения уже был мертв. Официальная версия следствия – самоубийство.

Мосейчук указала на то, что на похороны явились высокопоставленные чиновники, которые получили свои должности от Путина, и это "как-то не укладывается в картину". Буданов не согласился с тем, как она трактовала ситуацию во властных кругах РФ.

"Российская Федерация по своему устройству очень сильно отличается от Украины", – подчеркнул он, добавив, что "это даже нельзя сравнивать".

"Поэтому ситуация, в которой все точно знают, кто отдал приказ и кто что сделал – возможно, даже были свидетелями – они будут с каменными лицами выходить и выполнять свои роли. Просто так, как написано, как говорится, по протоколу", – объяснил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что российская система "довольно таки крепкая и стрессоустойчивая"

"Как здоровье Путина?" – переспросила Мосейчук.

"Нет, здоровье здесь хуже, чем его система. Но с уходом самого лидера Российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что следующий преемник (как минимум) будет находиться в той же парадигме", – ответил начальник ГУР МО.

Он добавил, что преемник ничего не изменит, поэтому даже со сменой власти "все будет двигаться так, как и было – с небольшими корректировками".

Что предшествовало

В понедельник, 7 июля, Владимир Путин объявил об увольнении 53-летнего министра транспорта РФ Романа Старовойта. В тот же день российские СМИ сообщили – Старовойт мертв, его тело обнаружили в парке на окраине Москвы с огнестрельным ранением в голову.

Старовойт с 2012 по 2018 год был руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Министерства транспорта Российской Федерации. Затем на короткий период он стал заместителем министра транспорта, после чего перешел на должность губернатора Курской области (сначала как врио, а с 2019 года – полноценно).

Фатальную должность в правительстве россиянин получил в мае 2024 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 2022 года в России погибли десятки топ-менеджеров, связанных с крупнейшими компаниями страны-агрессора. Во многих случаях следствие утверждало, что речь идет о самоубийстве. Таинственность этих трагедий привела к появлению термина "синдром внезапной русской смерти".

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