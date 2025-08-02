'Надо всерьез задумываться над тем, куда мы движемся': Буданов сказал, возможен ли в Украине 'грузинский сценарий'

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что внутренний "грузинский сценарий" развития событий в Украине невозможен. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от решимости и единства украинского общества.

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Об этом он сообщил в эфире украинского телевидения, отвечая на вопрос журналистов о риске повторения подобной модели. Буданов категорически отверг возможность того, что Украина может повторить путь Грузии, когда страна сохраняет формальную независимость, но подвергается растущему влиянию Кремля.

"По состоянию на сейчас – нет. Точно нет. Это невозможно. Ведь даже, если кто-то бы захотел повернуть, скажем, в сторону России – это просто не удастся. И события, которые мы с вами видим в нашем общество, еще раз это подтверждают. Сейчас это невозможно. Но вопрос, что будет дальше? Как я говорил до этого: если все мы не изменимся и всерьез не начнем воспринимать то, что есть, могут быть разные вещи. Речь идет далеко не о самых приятных, как говорится", – сказал глава ГУР.

Буданов также обратил внимание на пример других стран, которые перестали существовать в течение последних 150 лет.

"Вот я коллекционирую марки, я филателист... Это хобби возникло не так давно, 150 лет назад максимум: большинство марок 1900-х годов. Пересматривая свою коллекцию, я в какой-то момент понял, что очень много стран, марки которых рассматриваю, уже не существуют. А это было не так давно. Поэтому, все эти разговоры о том, что "не может какая-то страна просто взять и исчезнуть из-за тех или иных событий" – это ложь. Даже где-то семь стран в Европе прекратили существование. Поэтому надо всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться", – подчеркнул разведчик.

Украина должна сама определить свою стратегическую цель

В то же время он предостерег, что в будущем развитие событий будет зависеть от того, насколько украинцы серьезно осознают вызовы, стоящие перед государством.

"Мы должны четко определить сами для себя: если мы этого не сделаем – нам это попытаются навязать. Поэтому лучше сделать самим свою стратегическую цель: кто мы, куда идем. И тогда уже выбирать инструменты, которые нам нужны для достижения этого. Иначе можно просто быть сюжетом очередной марки, условно говоря", – подчеркнул Буданов.

Что предшествовало

В аналитическом отчете ведущего инвестиционного банка JP Morgan Chase, который сильно возмутил украинцев, рассматриваются четыре вероятных сценария будущего Украины:

"Грузинский" – сохранение суверенитета без окончательной победы, постепенное усиление российского влияния, слабая поддержка Запада, дестабилизация, стагнация, падение инвестиций, отказ от евроинтеграции и постепенный дрейф в сферу влияния России через пророссийских деятелей внутри страны (50%). "Израильский" – длительная война с высоким уровнем обороны и активной международной поддержкой (20%). "Южнокорейский" – условное перемирие с сильной армией и западными гарантиями, в частности поддержкой США (15%). "Белорусский" – потеря фактической независимости из-за внешнего контроля РФ (15%).

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский считает, что с Украиной все гораздо сложнее. Поэтому банк JPMorgan должен был бы сосредоточиться на двух сценариях, а не на четырех, которые они предлагают: кто быстрее "умрет" – или мы, или они.

Как сообщал OBOZ.UA, вторичные санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести против страны-агрессора, президент США Дональд Трамп считает рычагом давления для достижения дипломатического решения войны в Украине. Они будут применены уже 8 августа, если до указанного дня в Украине не будет прекращения огня.

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