Нигде не найдете: 5 культовых продуктов СССР, которые уже не продаются

Современные супермаркеты предлагают огромный ассортимент продуктов, однако воссоздать некоторые вкусы прошлого века на современной кухне уже невозможно. Культовые советские продукты исчезли из продажи не просто из-за изменения потребительских предпочтений, а вследствие распада целых отраслей промышленности и строгих нормативов ГОСТа.

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Уникальные рецептуры и специфические форматы выпуска делали эти товары настоящими гастрономическими хитами своего времени. Сегодня их аналоги либо вообще не выпускаются, либо существенно отличаются по составу и способу приготовления. OBOZ.UA предлагает узнать, какие популярные в советское время продукты уже исчезли с полок магазинов.

Прессованный фруктовый чай в брикетах

Этот продукт представлял собой плотные плитки, изготовленные из сушеных яблок, груш, ягодного пюре и патоки. По прямому назначению (для заваривания в чайнике) его использовали редко. Из-за низкой стоимости и сладкого вкуса дети покупали эти "кирпичики" как обычные лакомства и грызли их прямо на улице. После потери доступа к сырьевой базе совхозов производство остановилось, а рынок быстро завоевали импортные пакетированные чаи.

Запеченный мясной хлеб

По своему составу мясной хлеб напоминал вареную колбасу высшего сорта, однако выпекался в специальных металлических формах. Благодаря такой технологии изделие приобретало аппетитную румяную корочку и сохраняло сочную, плотную текстуру внутри. Его продавали на вес толстыми ломтиками, и он пользовался огромным спросом среди покупателей. В современных условиях от рецептуры отказались из-за длительного цикла выпечки и короткого срока годности без добавления консервантов.

Паста из криля

В 1970-х годах после освоения промышленного промысла антарктического криля на прилавках появилась белковая паста с солоноватым морским вкусом. Сначала покупатели с настороженностью относились к замороженной сероватой массе, но со временем оценили её питательность и доступную цену. Из нее готовили бутерброды, соусы и первые блюда. После прекращения дальних океанских экспедиций из-за их высокой себестоимости продукт окончательно исчез с рынка.

Сухой заварной крем в брусках

Прессованный брикет из сахара, муки, сухого молока и ванилина был одним из самых популярных бюджетных лакомств для школьников. Его редко разводили водой для приготовления полноценного крема – сладкий брусок обычно просто разламывали и ели в сухом виде. Современные аналоги выпускают исключительно в виде сыпучего порошка, который непригоден для употребления без предварительной термической обработки.

Плавленый сыр в алюминиевых тюбиках

Созданный под влиянием развития космонавтики, этот сыр по консистенции напоминал густой соус и служил удобным перекусом в дороге. Упаковка требовала использования специальных фасовочных линий и очищенного алюминия с пищевым покрытием. В 1990-х годах из-за износа оборудования и высокой стоимости производства предприятия полностью перешли на дешевые пластиковые контейнеры.

OBOZ.UA писал, что в СССР некоторые продукты, которые сейчас считаются деликатесами, можно было купить не "за все деньги мира".

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