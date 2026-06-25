Какие продукты в СССР были повсюду, а теперь доступны лишь немногим

Тем, кто пережил СССР, этот период запомнился не только тотальным дефицитом почти всех товаров, но и странной избирательной доступностью отдельных продуктов. Несмотря на хроническую нехватку базовых составляющих потребительской корзины, некоторые позиции, которые сегодня считаются дорогими или даже деликатесными, тогда можно было найти гораздо легче.

Видео дня

Причина этого парадокса – жесткое государственное регулирование и перекосы в производстве: власть делала ставку на отдельные отрасли, игнорируя общий баланс рынка. В результате одни продукты было сложно достать вообще, тогда как другие попадались "на каждом шагу". По крайней мере, по сравнению с сегодняшним днем. OBOZ.UA рассказывает об этих продуктах.

Красная икра

В советские времена красная икра так же не была повседневным продуктом, как и сейчас, однако и не воспринималась как роскошь. Ее массово заготавливали на Дальнем Востоке, и к праздникам она регулярно появлялась в продаже. Для многих семей бутерброды с икрой были привычной частью торжественного стола, тогда как сегодня этот продукт для большинства остается дорогим.

Рыба

Рыбная продукция в СССР в целом была значительно доступнее, чем мясо. Селедка, минтай, скумбрия продавались массово и стоили недорого. Советская экономика активно развивала рыболовецкий флот, поэтому рыба была одним из основных продуктов питания. Сегодня же качественная рыба часто стоит дорого и не всегда доступна широкому потребителю. Правда, именно к качеству рыбной продукции в советские времена тоже были определенные вопросы.

Консервированные крабы

Консервы из крабов в СССР не считались чем-то исключительным. Их активно производили и даже рекламировали как обычный продукт. В магазинах крупных городов они появлялись регулярно. А сейчас настоящее крабовое мясо считается изысканным деликатесом, стоит значительно дороже и приобрести его можно лишь в очень ограниченном числе магазинов.

Некоторые виды морепродуктов

Отдельные морепродукты, такие как кальмары или морская капуста, были распространенными и относительно дешевыми. Их поставляли централизованно, и они входили в привычный рацион. В современных условиях большинство морепродуктов импортируется, что сказывается на их стоимости и делает их менее доступными.

Орехи

Орехи, особенно грецкие, во многих регионах были обычным продуктом. Их выращивали самостоятельно или покупали по невысоким ценам. Они не воспринимались как что-то дорогое или редкое. Сегодня же даже основные виды орехов заметно подорожали и уже не так доступны для ежедневного потребления. Хотя выбор их видов в продаже значительно расширился.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в СССР выпускали пиво для детей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.