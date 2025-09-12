'Невероятно светлый человек': в боях за Украину погиб актер Андрей Синишин. Фото

В боях за Украину свою жизнь отдал актер театра Андрей Синишин. Последний бой Герой принял 16 апреля 2025 года на Сумщине.

Видео дня

Печальную весть сообщили в Facebook-сообществе "Театр "И люди, и куклы", 11 сентября. В последний путь военного проведут 13 сентября во Львове.

Что известно

"С большой болью и грустью узнали сегодня новость о нашем Синичке. Андрей Синишин – военный, актер театра "И люди, и куклы", актер театра имени Леся Курбаса – погиб 16.04.2025 года вблизи населенного пункта Юнаковка, Сумского района Сумской области, защищая нашу страну от врага", – говорится в сообщении.

Известно, что последний раз Андрей выходил на связь 14 апреля 2025 года, официально пропавшим его начали считать уже через два дня. Знакомые и близкие актера до последнего верили в чудо и надеялись, что Андрей еще воплотит на сцене не одну замечательную роль.

"И я не могу принять эту новость.... Боль ... Андрей Синишин просто невероятно светлый мудрый человек!!! Без вести пропавший?!? Как? Хочу писать живой!" – указано в сообщении.

А уже 6 мая сообщили, что мужчина погиб и возвращается домой на щите.

"Поиск прекращен! Возвращается на щите", – указано в сообщении.

Коллега Андрея Синишина Андрей Водичев в своем посте в Facebook делился фотографиями погибшего и рассказывал, что засыпая между боевыми заданиями парень "слушал записи спектакля, всегда следил за днями, когда спектакль игрался и пел вместе с нами ирмосы".

"Партнер на сцене. Друг. Воин. С первых дней войны ты был на передовой. Ты здесь на фото во время первого отпуска на балконе театра. Помнишь тот момент, когда ты попросил разрешения, как закончится война, играть рядом в спектакле "Марко Проклятый" по поэзии Стуса. Стус для тебя был больше чем просто поэзия. "Стус" – твой первый позывной. Так на расстоянии, во время разговоров и видео-общения, мы обсуждали и репетировали будущую работу", – говорится в сообщении.

13 сентября состоятся похороны защитника

11:00 – чин похорон в Гарнизонном Храме св.ап. Петра и Павла (г. Львов, ул. Театральная, 11).

11:40 – общегородская церемония прощания на площади Рынок.

11:45 – выезд в семейный дом в с. Розворяны.

12:45 – прощание в семейном доме в с. Розворяны, ул. Зеленая, 38.

13:00 - прощание в Церкви святого Ильи в с. Розворяны.

14:00 – погребение на местном кладбище.

