Трагическое известие: на фронте погиб военный с Киевщины Игорь Науменко. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Княжичи Киевской области Игорь Науменко. Сердце украинского воина остановилось 30 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Трагическое известие

"Солдат Игорь Науменко, старший водитель первого самоходного артиллерийского взвода. Погиб 30 августа 2025 года, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Лужки Сумской области. Искренние соболезнования родным и близким Игоря Александровича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Игорем Науменко состоится во вторник, 9 сентября, в 12:00 по адресу: с. Княжичи, ул. Светлая, д.15.

Отпевание и захоронение состоится в 13:00 на Аллее Славы местного кладбища, на ул. Марии Лагуновой.

Герои войны в Украине

